Machala: A lehető leghamarabb megválasztjuk az STVR tanács elnökét

A lehető leghamarabb sor kerül az STVR tanács elnöknének megválasztására – jelentette ki a parlament kulturális és médiabizottságának hétfői ülésén Lukáš Machala, a tanács alelnöke, aki az STVR 2024-es éves tevékenységéről szóló jelentést mutatta be a bizottságnak Martina Flašíkovával, a közszolgálati média vezérigazgatójával.

Machala becslései szerint a tanács elnökét szeptember végén, esetleg október elején választják meg. Hangsúlyozta azonban, hogy csak azután kerül sor a választásra, miután a tanács újra teljes lesz, amihez a kulturális minisztériumnak ki kell jelölnie egy új tagot. 

„Utólag diszkriminációnak lehetne minősíteni az új tanácstag ellen, ha nélküle szavaznánk meg az elnököt” 

– magyarázta. Elmondása szerint „tényleg csak ideiglenes megbízatásnak” veszi, hogy a tanács alelnökeként vezeti a tanács tárgyalásait, és nem akarja fenntartani ezt a köztes állapotot.

Az STVR tanácsának július elejétől hiányzik egy tagja, miután elhunyt Jozef Krošlák, a tanács addigi elnöke. Krošlák egyike volt a tanács négy tagjának, akiket Martina Šimkovičová kulturális miniszter jelölt a pozícióra.

