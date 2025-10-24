Machala a kétnyelvű táblákat sérelmezi és Horony Ákost bírálja

“Őszintén nagy tisztelettel vagyok a szlovákiai magyarok iránt. De Horony Ákos, a nemzetiségi kisebbségekért felelős kormánybiztos kezd túllépni a hatáskörén. Milyen jogszabály engedte meg neki, hogy teljes káoszt teremtsen az utakon?” - kérdezi a posztjában Machala, amelyhez illusztrációként egy közlekedési tábláról készült képet csatolt Nyitra megyéből.

Machala állítása szerint nem a kisebbségi jogokat sérelmezi, hanem a közlekedésbiztonság terén vannak aggályai. “Ráadásul nem tudok róla, hogy Magyarországon hasonló módon jelölnék meg a táblákat azokon a helyeken, ahol szlovákok élnek” - teszi hozzá, majd Horony tevékenységét Apponyi Alberthez hasonlítja.

“A Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériuma nem tanúsít megértést ezek iránt a különös kezdeményezések iránt. Egyúttal felszólítom a Nyitra megyei önkormányzat illetékeseit, hogy az efféle tevékenységeket előzetesen egyeztessék az államigazgatás központi szerveivel. Ez a hozzáállás szakszerűtlen, és felesleges félreértéseket szül.” - fejezi be “jelentését” Machala.

A szóban forgó kép a kisebbségügyi kormánybiztos honlapjáról származik, egy október hetedikén kelt bejegyzésből, mely arról tudósít, hogy Nyitra megyében hosszas egyeztetések és bürokratikus húzódások után megjelentek az első kétnyelvű táblák, amelyek rendelkeznek az összes szükséges engedéllyel.