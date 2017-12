Ma pályázatokat hirdet a KKA

Pozsony | Ma írja ki első pályázati felhívásait a Kisebbségi Kulturális Alap (KKA). A felhívások várhatóan ma déltől lesznek elérhetőek az alap honlapján.

Mind a 13 kisebbség számára nyilvánosságra hozza a pályázati felhívásokat ma a Kisebbségi Kulturális Alap, a magyar és a roma kisebbség számára azonban egyelőre még nem minden területen hirdetnek pályázatot. „11 kisebbség esetében az összes programra és alprogramra nyilvánosságra hozzuk a felhívást, a két legnagyobb létszámú kisebbség, a magyar és a roma esetében azonban több hullámban jelentetjük meg a felhívásokat” – mondta lapunknak Molnár Norbert, a KKA igazgatója.

A magyar kultúra esetében három szakterület van – az A terület a közművelődés és tudomány, a B az írott kultúra, sajtó és könyvkiadás területe, a C pedig a művészeti tevékenységek támogatása. Az egyes területek között a magyar koordinációs tanács egyenlő arányban osztotta fel a 4,07 millió eurós keretet, vagyis minden szakterület mintegy 1,36 millió euróval gazdálkodhat. Az alap az A területre vonatkozóan csak a tudományos pályázatok felhívását hirdeti meg most, a C terület esetében azonban valamennyi művészeti területre vonatkozó felhívást közzéteszik ma. A koordinációs tanács döntése értelmében az országos, többlépcsős művészeti versenyek közül minden művészeti ágból egy rendezvény is a C szakterülethez tartozik, így ismertek lesznek a pályázati feltételek például a Jókai Napok vagy a Tompa Mihály szavalóverseny számára is.

Az alap honlapján (kultminor.sk) ma déltől csak a pályázati felhívások és az alap eddig elfogadott belső dokumentumai lesznek elérhetők, az elektronikus pályázati rendszer csak január első hetében kezd üzemelni, ezt követően lehet megkezdeni a pályázatok feltöltését. A pályázati határidő február 5. A következő felhívásokat folyamatosan, február közepéig hirdeti meg a KKA. A roma kisebbség esetében a közművelődési és a tudományos pályázatok felhívásai válnak ma nyilvánossá.