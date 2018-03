Ma eldőlhet a kormánykoalíció sorsa

Pozsony | A hétvégén tovább bonyolódott a már eddig is súlyos belpolitikai válság, Robert Fico és Bugár Béla nem egyezett meg, az SNS pedig belekötött Lucia Žitňanskába. Mi várható ma?

Két héttel a Kuciak-gyilkosság bejelentése után eldőlhet, túléli-e a kialakult válságot a kormánykoalíció. A hétvégén hírzárlat mellett tárgyalt a Híd szűkebb vezetése, illetve a Híd elnöke és a Smer elnöke.

„Abban egyeztünk meg, hogy amíg folynak a tárgyalások, semmiről sem tájékoztatunk.

Mindent megnehezítene, ha a részeredmények kiszivárognának. Engem az érdekel, hogy vagy elérjük, amit akarunk, és akkor folytatjuk tovább, ha pedig nem, akkor megpróbáljuk

mielőbb kiírni az előrehozott választásokat” – mondta az Új Szónak vasárnap délután Bugár Béla. Ő még lát esélyt a folytatásra a jelenlegi koalícióval.

„Ha nem látnék esélyt, akkor nem is tárgyalnánk – mondta a Híd elnöke.

A gordiuszi csomót a Híd Országos Tanácsa vághatja át, amely ma délután kezd ülésezni. Az OT-ülés után megint összeül a koalíciós tanács is, tájékoztatás csak ezek után, jelenleg úgy tűnik, valamikor az esti órákban várható.

Mindeközben még ki kellene derülnie annak is, hivatalosan is követeli-e az SNS Lucia Žitňanská igazságügyi miniszter (Híd) távozását. Anton Hrnko alelnök szerint ma tárgyalhat erről a párt elnöksége.

Ha az SNS valóban előáll egy ilyen követeléssel, az felgyorsíthatja a koalíció felbomlását. Bugár röviden kommentálta Hrnko bejelentését. „Nem az SNS, hanem csak Anton Hrnko beszélt erről. Amíg nem a koalíciós partnerünktől hallom ezt, addig nem foglalkozom vele. Nem a farok csóválja a kutyát” – mondta a Híd elnöke. (lpj, mi)