Lubyová: Pozitív változások várnak a pedagógusokra

Nagytapolcsány | Magasabb fizetéseket, jobb munkakörülményeket és a pedagógusi pálya vonzóbbá tételét ígérte a pedagógusoknak Martina Lubyová (SNS-jelölt) iskolaügyi miniszter az új tanév megnyitóján Nagytapolcsányban. A városban aTribečská utcai alapiskola, illetve afaipari szakközépiskola tanáraival és diákjaival is találkozott.

„Nagyon örülök, hogy Nagytapolcsányban nyithatom meg szimbolikusan az új tanévet. Ez az iskola nagyon jó eredményeket ér el az inkluzív oktatás és a tehetséggondozás területén. Külön üdvözölni szeretném az iskola 72 és az ország több mint 50 000 kiselsősét. Ez egy nagy fordulópont az életükben. Sok örömöt kívánok nekik a tanulmányaik során, a szülőknek pedig azt kívánom, hogy találjanak sok örömöt a gyermekeik előrehaladásában” – mondta Lubyová a beszédében.

Ezenkívül azt is elmondta, hogy a diákokat és a pedagógusokat több változás is várja ebben az iskolaévben. A jelenlegi és kezdő pedagógusok fizetésének az emelésén kívül a minisztérium a pedagógiai alkalmazottakról szóló törvényen is dolgozik, amely a tanári pályát lesz hivatott vonzóbbá tenni, illetve a tanárok és iskolaigazgatók munkakörülményein is javítana. „Arról van szó például, hogy az igazgatóknak már nem lesz kötelező tanítaniuk, és így teljes erőbedobással az iskola menedzselésével foglalkozhatnak. A nevelőnők munkaviszonyát is úgy alakítjuk, hogy az egyenrangú legyen a pedagógiai alkalmazottakéval, s így ne legyenek hosszabb óráik, illetve ne nehezedjen rájuk nagyobb nyomás a munkahelyükön. Jobb munkakörülményeket akarunk teremteni a tanároknak, és vonzóbbá akarjuk tenni ezt a hivatást, hogy rámutassunk ennek fontosságára, illetve arra, hogy ennek a hivatásnak a hitelét folyamatosan emelni kell” - hangsúlyozta Lubyová.

A miniszter asszony a nagytapolcsányi faipari szakközépiskolát is meglátogatta, amely az elsők között indította el a duális képzést az országban. Lubyová szerint épp ezen a területen várható sok újdonság. Például az, hogy újabban azok az iskolák, amelyek duális képzést indítanak, anyagi előnyökhöz jutnak. „Hatalmas újdonság a munkáltatók közvetlen kifizetése is. Ez azt jelenti, hogy azok a kis és közepes méretű vállalatok, amelyek a duális képzésen belül foglalkoznak a diákokkal, akár 1000 eurót is kaphatnak egy év alatt egy diákra. A többi vállalat az órák számától függően kaphat 400-700 eurót” – közölte Lubyová.

A duális képzésen belüli változások a diákokat is érintik. Nekik nem augusztus 31-ig, hanem szeptember 15-ig fog kelleni megkötniük a tanulmányi szerződést. Ha a duális képzésen belül lesznek szabad helyek, akkor a képzésbe január 31-ig bekapcsolódhatnak. Továbbá az új szabályok szerint azok a diákok, akik bekapcsolódnak a duális képzésbe, az eddiginél több pénz kaphatnak. „Eltöröljük a diákok díjazásának felső határát, amely a minimálbér 100 százaléka volt. Ezt most eltöröltük, úgyhogy a munkáltatóval tényleg meg lehet egyezni egy olyan jutalomban, amely megfelel az adott viszonyoknak. Dolgozunk a bürokratikus akadályok eltörlésén is. A munkáltatók így az igazolásokat becsületbeli nyilatkozatokkal helyettesíthetik” – tette hozzá Lubyová.