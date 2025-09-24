A Nagyszombati Járási Bíróság szenátusa lezárta a bizonyítást Mikuláš Černák, a besztercebányai alvilág volt vezetője feltételes szabadlábra helyezési ügyében. A záróbeszédek következnek.
Černák feltételes szabadlábra helyezéséről dönt a bíróság
Az eljárás szigorú biztonsági intézkedések mellett zajlik a lipótvári (Leopoldov) börtönben. A szerdai ülés elején a szenátus elnöke folytatta a bírósági iratok felolvasását, majd a védelem az ügyész egyes sajtónyilatkozatait bírálta.
Černák feltételes szabadlábra helyezését a Restart – Új Élet Polgári Társulás kezdeményezte. Az elítélt tavaly azt kérte a bíróságtól, úgy tekintsen az indítványra, mintha azt ő is benyújtotta volna személyesen, egyben ismét kijelentette, megbánta az általa elkövetett bűnöket.
A besztercebányai alvilág volt főnökét több gyilkosságban való részvétel miatt ítélték el. Az életfogytig tartó szabadságvesztésüket töltők leghamarabb 25 év után kérhetik feltételes szabadlábra helyezésüket.
