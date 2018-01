Lexáék körül szorul a hurok

Pozsony | Három kulcsfigurát nevezett meg nyilatkozatában Ľuboš Kosík, az SIS volt ügynöke ifj. Michal Kováč elrablásának ügyében, illetve a mečiari időszakhoz köthető számos bűncselekménnyel kapcsolat-ban. A sajtó mellett a Fő-ügyészségnél is jelezte, hogy több ügyben vallomást akar tenni. Egyelőre azonban kérdéses, erre mikor kerül sor.

Ľuboš Kosík a Sme napilaphoz eljuttatott nyilatkozatában Ivan Lexát, az SIS volt igazgatóját, a 2004-ben elhunyt helyettesét, Jaroslav Svěchotát és egy harmadik volt SIS-est, Michal Hrbáčeket vádolja azzal, hogy 1995-ben levezényelte Michal Kováč volt államfő fiának elrablását. Kosík egyike volt annak az öt férfinak, akik arra kényszeríttették ifj. Michal Kováčot, hogy álljon meg autójával, majd bántalmazták, leitatták, és Ausztriába hurcolták. A volt SIS ügynök szerint az akciót Ivan Lexa irányította. Hrbáček és Svěchota telefonon kapta az utasításokat, az ügynököket Svěchota ellenőrizte a helyszínen. Kosík továbbá azt állítja, hogy Jaroslav Svěchota Ivan Lexa parancsára szervezett meg egy olyan csapatot, mely az SIS-nek bármilyen feladatot elvégzett. Egyebek mellett az államfő fiának elrablásában is ők vettek részt. A nyilatkozatában kitér Fegyveres Oszkár tervezett meggyilkolására is, Kosík szerint Michal Hrbáček Lexa utasítására utazott Svájcba, ahol akkoriban Fegyveres bujkált.

A volt ügynök azt állítja, hogy Ivan Lexa pénzt adott Hrbáčeknek az államfő fiának elrablásáért, konkrét összeget nem említ, és hozzátette azt is, hogy a pénz nem jutott el az ügynökökhöz. Kosík szerint Ivan Lexa tudott Róbert Remiáš meggyilkolásáról, és lépéseket is tett az ügyben. Lexát továbbá azzal is megvádolta, hogy parancsot adott Hrbáčeknek az SIS fegyverraktárának kirablására.

Bővebben a bírónak

Számos részletről azonban Ľuboš Kosík kizárólag a bíró előtt hajlandó beszélni. A férfi a nyugat-afrikai Maliban van. Az Interpol 2016-ban tartóztatta le, miután idehaza megszökött a börtönbüntetés elől. Kosík közvetítőn keresztül a Főügyészséggel is felvette a kapcsolatot. Jelezte, vallomást akar tenni, és tájékoztatást kért arról is, milyen formában juttassa el a vallomását, hogy az törvényes legyen. A rendőrség egyelőre nem nyilatkozott arról, tett-e lépést az ügyben.

Nehéz hazahozni

A helyzetet bonyolítja, hogy Szlovákiának nincs kiadatási egyezménye Malival, így nem tudni, hogy Kosík mikor és egyáltalán hazakerül-e. Lucia Žitňanská (Híd) igazságügyi miniszter szerint mindent elkövetnek azért, hogy Kosík mielőbb hazakerüljön, ugyanakkor Mali eddig egyetlen hivatalos megkeresésre sem reagált. „A legutóbbi kérvényt az igazságügyi minisztérium mellett a kormányfőnek is elküldtük. Válasz nem érkezett. Most már ki kellene használni minden létező diplomáciai lehetőséget is” – mondta Lucia Žitňanská.

Ivan Lexa hallgat

Ivan Lexa Kosík első, decemberi megszólalását követően tagadta, hogy bármi valóságalapja lenne a volt SIS-ügynök állításainak. Michal Hrbáček is mindent cáfolt. Lexa ügyvédje most a Sme napilapnak előbb állásfoglalást ígért, végül azonban nem reagált Kosík vádjaira.

Ľuboš Kosík számos alkalommal vallomást tehetett volna korábbi feletteseire, most azért gondolta meg magát, mert szerinte volt felettesei átverték. „Az egyetlen vagyok, akit elítéltek, igaz, nem az elrablásért, hanem okirat-hamisításért. Ezért döntöttem úgy, hogy beszélek” – állítja Ľuboš Kosík. (ie, Sme)