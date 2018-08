Leterheli a kórházakat, hogy kevesebb az orvosi ügyelet

A kórházak több pénzt követelnek az egészségügyi minisztériumtól az orvosi ügyeletek új nyitvatartása miatt. A tárca egyelőre még vizsgálja a júliusban elindult ügyeleti rendszer hatásait.

A Szlovákiai Kórházak Szövetsége (ANS) szerint a megváltozott orvosi ügyeletek miatt a sürgősségi osztályokon dolgozó orvosoknak és nővéreknek jóval több lett a munkájuk, hiszen sok beteg, aki korábban az ügyeletre ment, most a kórházak sürgősségi osztályát keresi fel. Korábban az ügyeletek egész éjjel nyitva tartottak, azonban az orvosok panaszkodtak a hosszú munkaidő és az alacsony díjazás miatt, ezért júliustól átalakították a rendszert: az ügyeletek 16-tól 22 óráig fogadnak betegeket, hétvégén pedig reggel 7-től este 10-ig.

Az ANS most arról tájékoztatott, hogy egy hónappal az új rendszer bevezetése után a sürgősségi osztályokon dolgozó orvosok és nővérek panaszkodnak, mivel az új nyitvatartás csak az ügyeletekre vonatkozik, a sürgősségi osztályok továbbra is egész éjjel működnek. „Az egészségügyi dolgozók az utóbbi hónapban még nagyobb terhelésnek voltak kitéve, mint korábban, főleg este 10 után. Ráadásul a több beteg nagyobb kiadást is jelent a kórháznak, a biztosítók pedig nem fedezik a megnövekedett költségeket. Emiatt az ANS arra kérte az egészségügyi minisztériumot, hogy több anyagi forrást biztosítson a sürgősségi osztályok működtetésére, és biztosítsa a fedezetét az egészségügyi dolgozók emelkedő bérköltségeinek is. Ha nem teljesítik a kéréseinket, hajlandók vagyunk jogi segítséget is igénybe venni” – tájékoztatott a szövetség.

Zuzana Eliášová, a tárca szóvivője elmondta, hogy jelenleg az adatok kiértékelésén dolgoznak: „Az orvosok és nővérek bérének meghatározásánál több tényezőt is figyelembe kell vennünk, mint például a hétvégi és ünnepnapokért járó bérpótlékok nagyságát, valamint a minimálbér és az átlagfizetés összefüggéseit is.”

Az egészségügyi minisztérium korábban arra kérte a betegeket, hogy csak valóban indokolt esetben látogassák meg a sürgősségi osztályt. „A sürgősségi osztályra a valóban súlyos esetek tartoznak, mint például az infarktus, az agyvérzés vagy súlyos sérülések, balesetek” – tájékoztatott a szaktárca. A betegnek, aki ellátogat a sürgősségi osztályra, azonban nem tartják bent a kórházban, 10 eurót kell fizetni az ellátásért. A 10 eurós díjat attól a betegtől nem kérik el, aki közvetlenül baleset után kereste fel a kórházat, vagy a kivizsgálása után kórházi kezelést javasolnak neki, vagy a kezelése 2 óránál tovább tart. Fizetnie kell azonban a betegnek, ha a baleset, ami miatt orvoshoz fordult, alkohol vagy drog hatása alatt történt. (TASR, nar)