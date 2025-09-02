Lemondott mandátumáról Viera Kalmárová, a PS parlamenti képviselője

Kalmárová személyes okokból mondott le a mandátumáról. „Már régóta fontolgatta ezt a lépést” – közölte a PS sajtóosztálya. Gregorová a szeptember 9-én kezdődő ülésszak elején teszi le a képviselői esküt.

A PS-frakció 33 tagú, a második legnagyobb a Smer után. A frakcióból korábban Tomáš Hellebrandt mondott le a mandátumáról, 2024 februárjában távozott a parlamentből