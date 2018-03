Pozsony | Sajtóértesülések szerint Tibor Gašpar országos rendőrfőkapitány menesztését akarja elérni a Híd.

A PLUS 7 DNÍ hetilap úgy tudja, hogy a kormányátalakítási tárgyalások során ez is felmerült. Mivel a Híd elállt az előrehozott választásoktól, a párt jelölhetné az új rendőrfőkapitányt és más követelései is lehetnek.



A lap úgy tudja, Faragó Csaba, a kerületi rendőrfőkapitányság igazgatója lehetne az új főkapitány.