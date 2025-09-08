Leállt az elektronikus egészségügyi rendszer

A hivatal tájékoztatása szerint a rendszerben „nem tervezett kiesés” történt, amely minden szolgáltatást érint. „Dolgozunk a szolgáltatások mielőbbi helyreállításán, és azonnal tájékoztatni fogjuk a felhasználókat, amint ismét elérhetőek lesznek” – áll a közleményben.

Az NCZI egyben elnézést kért minden érintett felhasználótól a kellemetlenségekért.