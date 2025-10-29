Leállítja a MIRRI az állami e-szolgáltatások modernizálási projektjeit

„Nem kényszerűségből folyamodtunk ehhez a lépéshez és nem lenne törvényi kötelességünk. Azért tettük, mert azt szeretnénk, hogy a nyilvánosság számára világos legyen, rendben vannak a közbeszerzési projektek. Fontosnak tartjuk, hogy az állami szolgáltatások modernizálását a tények alapján ítéljék meg, nem pedig feltételezések és politikai nyilatkozatok alapján” – magyarázta a minisztérium.

A tárca szerint a projektekkel kapcsolatban számos hamis és téves információ jelent meg az elmúlt napokban, ezért tartja fontosnak a független intézmények véleményét, szemben a politikai ellenfelek bírálataival és „olcsó politikai marketinghúzásaival”.

Egyúttal ismételten hangsúlyozta, hogy semmilyen anyagi kár nem érte és nem fenyegeti Szlovákiát ezzel az üggyel kapcsolatban.´

A minisztérium emlékeztetett, az egész modernizálás azért lett beindítva, hogy kihasználják a vissza nem térő lehetőséget, hogy ne az állami költségvetésből, hanem az uniós helyreállítási tervből, tehát uniós pénzekből finanszírozzák. Ha a projektek megvalósítása késik vagy leáll, akkor a tárca szerint a szlovák költségvetésből kell finanszírozni, ráadásul a konszolidációs időszakban. „Vagy pedig a jelenlegi rossz állapotban marad a központi közigazgatási portál (slovensko.sk), és bármikor veszélybe kerülhetnek az állami elektronikus szolgáltatások” – tette hozzá a minisztérium.

A MIRRI közbeszerzési pályázatát több civilszervezet és ellenzéki párt bírálta. Az Állítsuk Meg a Korrupciót Alapítvány kedden (október 28.) feljelentést tett a Legfőbb Ügyészségen közbeszerzési csalás és idegen vagyon hűtlen kezelése miatt.