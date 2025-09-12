TASR illusztrációs felvétel
Le kellene végre válni az orosz gázról – üzente Szlovákiának és Magyarországnak Trump megbízottja
„Minél jobban tudjuk korlátozni Oroszország képességét arra, hogy finanszírozza ezt a gyilkos háborút, annál jobb lesz mindannyiunknak” – jelentette ki Chris Wright amerikai energiaügyi miniszter Brüsszelben a Politiko beszámolója szerint.
Egyben felszólította az EU azon tagállamait, amelyek még mindig vásárolnak orosz fosszilis energiahordozókat, hogy
ne akadályozzák a blokk Moszkvától való energiafüggésének megszüntetésére irányuló erőfeszítéseit, és inkább az Egyesült Államoktól vásároljanak.
Ezzel feltehetőleg arra utalt, hogy Magyarország és Szlovákia élesen elutasítják az Európai Bizottság új tervét, amely 2027-től teljesen megszüntetné az orosz gáz és kőolaj importját, valamint nehezítené a nukleáris üzemanyag behozatalát az EU-ba.
Brüsszelben tárgyalt az amerikai gázimportról
Wright pénteken egy brüsszeli rendezvényen szólalt fel, ahol a héten tárgyalásokat folytatott uniós tisztviselőkkel arról, hogyan lehetne növelni az amerikai cseppfolyósított földgáz importját, és elvágni Oroszország Ukrajna ellen folytatott háborújának finanszírozási forrásait.
A miniszter szerint az európai országoknak alternatívát kell találniuk az orosz atomenergiára is.
„Azt szeretnénk, ha a nukleáris technológia az Egyesült Államokból vagy magából az EU-ból származna”
– hangsúlyozta.
Az EU bírósága nem találta rendben a Paks II projektet
Csütörtökön az EU legfelsőbb bírósága kimondta, hogy az Európai Bizottság hibát követett el, amikor engedélyezte Magyarország számára, hogy állami támogatással finanszírozza a Paks II. atomerőmű építését, mely az orosz állami Roszatom vállalattal együttműködésben valósul meg. A bíróság szerint meg kellett volna vizsgálni, hogy a beruházás nem sérti-e a közbeszerzési szabályokat.
A szlovák kormány az amerikai Westinghouse partnercéggel együttműködve bővíti a Jaslovské Bohunice-i atomerőművet. Robert Fico miniszterelnök (Smer) ugyanakkor a múlt heti, Vlagyimir Putyinnal orosz elnökkel Kínában tartott találkozóján kijelentette, hogy ebben a projektben szívesen venné az amerikai–orosz együttműködést, ami meglepte az amerikai felet.
Támogassa az ujszo.com-ot
A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.