Külföldön mindig hívjunk rendőrt a balesethez

Pozsony | A külföldön elszenvedett közlekedési baleset több türelmet igényel, az ügyintézés esetenként bonyolult lehet, de alapvetően ugyanúgy kell eljárni, mintha a dolog itthon történt volna.

Először is meg kell bizonyosodni, hogy megsérült-e valaki, és a helyszínre kell hívni a megfelelő hatóságot.

Mindig hívjunk rendőrt

„Biztosítani kell a baleset helyszínét – használni kell az elakadásjelző háromszöget, és viselni kell a láthatósági mellényt. Külföldön minden esetben hívjunk rendőrt, hogy kivizsgálja a baleset okait, és megállapítsa a kár mértékét” – figyelmezteti ügyfeleit az Allianz biztosító. Még ha ez az adott ország törvényei szerint nem is kötelező, vagy a rendőrség kihívásáért külön illetéket kell fizetni, mindenképpen tanácsos a helyszínre hívni őket. Ha olyan helyzet állna elő, hogy a rendőrség nem hajlandó kimenni a helyszínre, vagy nem akar jelentést írni róla, igyekezzünk feljegyezni minél több adatot az esetről.

Baleset esetén fontos, hogy nálunk legyen a balesetről szóló jelentés (Záznam o dopravnej nehode) megnevezésű, Európa-szerte használatos nyomtatvány. Ha nincs nálunk az európai kék-sárga kárbejelentő lap, az bonyolíthatja a keletkezett kár felszámolását. Segítségével ugyanis az összes érintett fél hozzájut a baleset dokumentálásához szükséges információkhoz, és ha helyesen töltik ki, a biztosító hozzájut minden fontos adathoz, hogy megtehesse az első lépéseket. Ha a károsult pozíciójában vagyunk, és annak, aki a kárt okozta, nincs nyomtatványa, esetleg az adott országban nem kötelező azt magánál tartania, jegyezzünk fel róla minden szükséges adatot a személyazonosságáról és biztosítójáról.

Ha nem beszéljük jól az ország nyelvét, ajánlatos tolmácsot keríteni vagy segítséget kérni attól, soha ne írjunk alá olyasmit, amit nem értünk. Mivel a rendőrségi jegyzőkönyvet, a kárbejelentőlapot és semmilyen más jelentést sem lehet utólag megváltoztatni és kiegészíteni, ne írjuk alá, ha nem értjük, pontosan mit tartalmaz! Ha esetleg nem értünk egyet a tartalmával, anyanyelvünkön kiegészíthetjük, megjegyzéseket fűzhetünk hozzá, s azt is odaírhatjuk, hogy nem értjük a szöveget.

Kapcsolat a biztosítóval

A biztonság kedvéért, ha esetleg a biztosítóban gondok lennének a kártérítéssel, alaposan dokumentáljuk az eseményt – különböző szögből készítsünk felvételeket, s ha lehet, biztosítsunk tanúkat! „Ne felejtsük el felhívni a biztosítónk asszisztenciaszolgálatát! Útbaigazítanak, tanácsot adnak, esetleg szerelőt küldenek a helyszínre, elvontatják az autót. Már itt bejelenthetjük a káreseményt, amit később írásban is meg kell majd tenni. Ha mi okoztuk a kárt, 15 napon belül kell jelenti, ha külföldön történt, 30 napon belül kell felvenni a kapcsolatot a biztosítóval” – tájékoztatott az Onlia biztosító. A következő iratokra lesz szükség: forgalmi engedély, jogosítvány, jelentés a balesetről, ideális esetben rendőrségi jegyzőkönyv.

Akinek van kaszkója, a káreseményt telefonon keresztül, esetleg mobiltelefonos applikáció segítségével is jelentheti. Ilyenkor elég csak a forgalmi engedély és az autót vezető személy jogosítványa, nincs szükség semmilyen jelentésre vagy jegyzőkönyvre. Ha viszont a balesetet másik személy okozta, tanácsos e-mailben elküldeni a rendőrségi jelentést is. „Kaszkóval a kocsit külföldön is meg lehet javíttatni, de előbb ki kell kérni a biztosító beleegyezését” – olvasható az Onlia közleményében.