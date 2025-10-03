„Közösséget építünk, amely képes eltartani magát” – interjú Gajdoš Vilmossal, a magyar középiskolások vezetőjével

Mi az SZMKSZ? Hogyan alakult, és hogyan működtök?

A Szlovákiai Magyar Középiskolások Szövetsége 2023-ban alakult. Az ötlet onnan jött, hogy hiányzott egy szervezet, amely kifejezetten a magyar középiskolásokat fogja össze. Volt ugyan a DH (Diákhálózat) és az MCC (Mathias Corvinus Collegium) is Dunaszerdahelyen, de egyik sem kizárólag a középiskolásokra összpontosított. Ezt a hiányt igyekezett pótolni az SZMKSZ. Én pár hónappal a megalakulás után csatlakoztam.

Mesélj egy kicsit magadról! Hol tanulsz? Hogyan lettél SZMKSZ-tag, majd -elnök?

Gajdoš Vilmos vagyok, 18 éves, a kassai Márai Sándor Gimnázium tanulója, ide jártam alapiskolába is. Már gyerekként szerettem aktívan részt venni különféle programokban. A gimnáziumban lehetőségem nyílt a DÖK-ben (Diákönkormányzat) dolgozni: egy évig elnökként, egy évig tagként. Ez jó alapot adott, így amikor megalakult az SZMKSZ, külügyi alelnökként kapcsolódtam be. Egy elnökségi ciklust kihagytam, majd amikor az akkori elnök lemondott, felkértek, hogy folytassam a munkát. Tapasztalataimra támaszkodva elvállaltam, és a legutóbbi diákparlament hivatalosan is megválasztott elnöknek.

Mik a fő céljaitok?

Mindig ugyanazt szoktam mondani, amikor erről kérdeznek: célunk, hogy egy olyan generációt és közösséget tudjunk nevelni és létrehozni, amely képes eltartani magát. Szerintem ez a gondolat az, amely a leginkább magába foglalja azt, ahogyan próbálunk előre haladni. Kulcsfontosságú számunkra a közösségépítés, amit előadásokkal, beszélgetésekkel, programokkal valósítunk meg. Fontosnak tartjuk, hogy a fiatalok egymástól is tanulhassanak, hiszen sokszor inkább a kortársak véleményére hallgatnak.

Mi az általatok szervezett diákparlament?

A diákparlament az SZMKSZ egyik legfontosabb fóruma, ahol a középiskolák képviselői vesznek részt. Itt választjuk meg az elnökséget, illetve jóváhagyjuk a terveket a következő tanévre. A rendezvény során keveredik a közösségépítési és az oktatási jelleg, ugyanis a diákparlamentek keretén belül előadásaink is vannak – idén konkrétan három volt. Ezek mellett különféle csapatépítő játékokat, nonformális workshopokat szervezünk. Évente kétszer van diákparlament: ősszel mindig választások vannak, tavasszal inkább a tervek kerülnek előtérbe.

Hogyan lehet SZMKSZ-tag valaki?

A folyamat nagyon egyszerű. Van egy Google Forms-kérdőívünk, amelyet a weboldalunkon lehet megtalálni, ezt kell kitölteni. Nyitottak vagyunk minden szlovákiai magyar középiskolás felé, nincsenek szigorú kritériumok. Figyeljük ugyan, mely régiókban lenne szükség erősítésre, de mindenkit szeretettel várunk.

Mi a véleményetek az online érettségi lehetőségéről?

Elsősorban óriási pozitívumnak tartjuk, hogy történt bármiféle előrelépés, modernizáció az érettségi kapcsán. Örülünk a lehetőségnek, és támogatjuk az ilyen jellegű reformokat. Látjuk viszont a negatívumokat is, konkrétan a technikai részre gondolok. Minden középiskola számára szükséges lenne a megfelelő technikai eszközök bebiztosítása. Azt, hogy ezt mennyire sikerül megoldani, valószínűleg az első két érettségiző évfolyam után fogjuk meglátni.

Összességében tehát támogatjuk az online érettségit, de figyeljük, hogyan valósítják meg a gyakorlatban.

Hogyan viszonyul a szervezet az oktatási minisztérium által benyújtott törvénymódosításhoz? A javaslat részletei közül leginkább a kötelező matematikaérettségi érintené a középiskolásokat. Erről mi a véleményetek?

A kötelező matematikaérettségiről középiskolásként annyit biztosan elmondhatok, hogy nehéz lenne, de racionálisan nézve hasznos, főleg a továbbtanulás miatt. Sokan Magyarországra készülnek egyetemre, ott pedig kötelező a matematikaérettségi.

Ami viszont fontos kérdés számunkra a kötelező matekérettségi kapcsán, hogy lesznek-e különböző szintek, mint például a nyelvvizsgáknál. Ezt támogatnánk.