Gajdoš Vilmos, a Szlovákiai Magyar Középiskolások Szövetségének új elnöke
„Közösséget építünk, amely képes eltartani magát” – interjú Gajdoš Vilmossal, a magyar középiskolások vezetőjével
Gajdoš Vilmos, a Szlovákiai Magyar Középiskolások Szövetségének frissen megválasztott elnöke arról mesél, hogyan került a Diákönkormányzatból az SZMKSZ vezetésébe, miért fontos a közösségépítés, és milyen véleménnyel van a szervezet az online érettségiről, a kötelező matematikaérettségiről és az iskolák összevonásáról.
Mi az SZMKSZ? Hogyan alakult, és hogyan működtök?
A Szlovákiai Magyar Középiskolások Szövetsége 2023-ban alakult. Az ötlet onnan jött, hogy hiányzott egy szervezet, amely kifejezetten a magyar középiskolásokat fogja össze. Volt ugyan a DH (Diákhálózat) és az MCC (Mathias Corvinus Collegium) is Dunaszerdahelyen, de egyik sem kizárólag a középiskolásokra összpontosított. Ezt a hiányt igyekezett pótolni az SZMKSZ. Én pár hónappal a megalakulás után csatlakoztam.
Mesélj egy kicsit magadról! Hol tanulsz? Hogyan lettél SZMKSZ-tag, majd -elnök?
Gajdoš Vilmos vagyok, 18 éves, a kassai Márai Sándor Gimnázium tanulója, ide jártam alapiskolába is. Már gyerekként szerettem aktívan részt venni különféle programokban. A gimnáziumban lehetőségem nyílt a DÖK-ben (Diákönkormányzat) dolgozni: egy évig elnökként, egy évig tagként. Ez jó alapot adott, így amikor megalakult az SZMKSZ, külügyi alelnökként kapcsolódtam be. Egy elnökségi ciklust kihagytam, majd amikor az akkori elnök lemondott, felkértek, hogy folytassam a munkát. Tapasztalataimra támaszkodva elvállaltam, és a legutóbbi diákparlament hivatalosan is megválasztott elnöknek.
Mik a fő céljaitok?
Mindig ugyanazt szoktam mondani, amikor erről kérdeznek: célunk, hogy egy olyan generációt és közösséget tudjunk nevelni és létrehozni, amely képes eltartani magát. Szerintem ez a gondolat az, amely a leginkább magába foglalja azt, ahogyan próbálunk előre haladni. Kulcsfontosságú számunkra a közösségépítés, amit előadásokkal, beszélgetésekkel, programokkal valósítunk meg. Fontosnak tartjuk, hogy a fiatalok egymástól is tanulhassanak, hiszen sokszor inkább a kortársak véleményére hallgatnak.
Mi az általatok szervezett diákparlament?
A diákparlament az SZMKSZ egyik legfontosabb fóruma, ahol a középiskolák képviselői vesznek részt. Itt választjuk meg az elnökséget, illetve jóváhagyjuk a terveket a következő tanévre. A rendezvény során keveredik a közösségépítési és az oktatási jelleg, ugyanis a diákparlamentek keretén belül előadásaink is vannak – idén konkrétan három volt. Ezek mellett különféle csapatépítő játékokat, nonformális workshopokat szervezünk. Évente kétszer van diákparlament: ősszel mindig választások vannak, tavasszal inkább a tervek kerülnek előtérbe.
Hogyan lehet SZMKSZ-tag valaki?
A folyamat nagyon egyszerű. Van egy Google Forms-kérdőívünk, amelyet a weboldalunkon lehet megtalálni, ezt kell kitölteni. Nyitottak vagyunk minden szlovákiai magyar középiskolás felé, nincsenek szigorú kritériumok. Figyeljük ugyan, mely régiókban lenne szükség erősítésre, de mindenkit szeretettel várunk.
Mi a véleményetek az online érettségi lehetőségéről?
Elsősorban óriási pozitívumnak tartjuk, hogy történt bármiféle előrelépés, modernizáció az érettségi kapcsán. Örülünk a lehetőségnek, és támogatjuk az ilyen jellegű reformokat. Látjuk viszont a negatívumokat is, konkrétan a technikai részre gondolok. Minden középiskola számára szükséges lenne a megfelelő technikai eszközök bebiztosítása. Azt, hogy ezt mennyire sikerül megoldani, valószínűleg az első két érettségiző évfolyam után fogjuk meglátni.
Összességében tehát támogatjuk az online érettségit, de figyeljük, hogyan valósítják meg a gyakorlatban.
Hogyan viszonyul a szervezet az oktatási minisztérium által benyújtott törvénymódosításhoz? A javaslat részletei közül leginkább a kötelező matematikaérettségi érintené a középiskolásokat. Erről mi a véleményetek?
A kötelező matematikaérettségiről középiskolásként annyit biztosan elmondhatok, hogy nehéz lenne, de racionálisan nézve hasznos, főleg a továbbtanulás miatt. Sokan Magyarországra készülnek egyetemre, ott pedig kötelező a matematikaérettségi.
Ami viszont fontos kérdés számunkra a kötelező matekérettségi kapcsán, hogy lesznek-e különböző szintek, mint például a nyelvvizsgáknál. Ezt támogatnánk.
Mit gondoltok arról, hogy jegyek helyett szóbeli értékelést is kaphatnának a diákok?
Amikor egymás között beszélgettünk erről, mindig arra jutottunk, hogy ez teljes mértékben abszurd és megfoghatatlan. A jegyek általi értékelésnél rendelkezünk egy objektív viszonyítási alappal, tudjuk körvonalazni, hogy mi a jó és a rossz. A szóbeli értékelés egyelőre nagyon elvontnak tűnik. Igaz ugyan, hogy ebben a kérdésben nem vettünk részt hivatalos egyeztetésen és beszélgetésen.
Az optimalizációról viszont többször is tárgyaltatok. Mit képvisel az SZMKSZ?
Ez rendkívül kényes téma, főleg a magyar iskolák miatt. Nem értünk egyet az összevonásokkal. Szerintünk minden magyar iskola számít. Ha egyet elveszítünk, félő, hogy idővel az összeset. A mi álláspontunk szerint nem az összevonáson kellene gondolkodni, hanem azon, hogy a magyar diákok ne menjenek szlovák iskolába vagy külföldre tanulni. A szülőket és a diákokat arra kell ösztönözni, hogy maradjanak itt, és töltsük meg a magyar iskolákat.
Ha a minisztériumi javaslatokat elfogadják, tudtok segíteni a középiskolásoknak?
Igen. Számos partnerünk dolgozik a NIVAM-nál és a minisztériumban, így közvetlen kapcsolataink vannak. Ha valaki bajba kerül az érettségi kapcsán, számíthat ránk.
Az optimalizáció ügyében pedig december óta havi szinten egyeztetünk a fenntartókkal és a minisztériummal, és ígérhetjük: nem adjuk fel.
Támogassa az ujszo.com-ot
A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.