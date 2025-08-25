Kotlárt bírálja a KDH és a Szlovákia mozgalom

Az ellenzéki KDH és a Szlovákia mozgalom kritizálják Peter Kotlár, a Covid-19-járvány kezelésének ellenőrzéséért felelős kormánybiztosnak a Szlovák Tudományos Akadémia (SAV) által elvégzett, a Covid-19 elleni mRNS vakcinák elemzésével kapcsolatos kijelentéseit. Marek Krajčí (Szlovákia, KÚ, Za ľudí) képviselő szerint Kotlár nem képes kritikus szemszögből látni saját kijelentéseit. Peter Stachura (KDH) képviselő szerint veszélyes és elfogadhatatlan, hogy Kotlár közszereplőként figyelmen kívül hagyja a tudományos érveket.
„Kotlár kínos nyilvános színjátéka sajnos azt bizonyítja, hogy a demokratikus rendszerek milyen kiszolgáltatottak a dezinformációknak és az összeesküvés-elméletek terjesztőinek, akik káoszt okoznak, gyanakvást és bizonytalanságot keltenek a nyilvánosságban” – közölte Stachura.
A KDH például azt kritizálta, hogy Kotlár a vitatott nézeteiről ismert Soňa Pekovát nevezte meg, mint az egyetlen pártatlan bírósági szakértőt. A kereszténydemokraták szerint Kotlár egyenesen nevetségessé tette a SAV elemzését, és arra szólították fel Robert Fico (Smer) miniszterelnököt, hogy azonnal váltsa le Kotlárt a kormánybiztosi posztról.
Krajčí szerint Kotlárnak nincsenek megalapozott érvei, és továbbra is veszélyes álhíreket terjeszt. Krajčí teljes mértékben megbízhatónak tartja a SAV elemzését, amely szerinte alátámasztja az unióban működő neves laboratóriumok eredményeit. „Ez az egész cirkusz 350 ezer euróba került, és pénzkidobás volt. A Szlovákiában is használt vakcinákat megbízható laboratóriumok ellenőrizték. Kotlár kétségeinek nincs semmi valóságalapjuk” – zárta Krajčí.
Hétfői sajtótájékoztatóján Kotlár kijelentette, hogy a Szlovák Tudományos Akadémia mRNS-vakcinákról készített elemzése számára nem mérvadó, állítása szerint az akadémiának nincs megfelelő tanúsítványa a vakcinaelemzés elvégzéséhez. A nyomozás eredménye lesz a meghatározó, és kizárta, hogy lemond a kormánybiztosi posztról.
A Szlovák Tudományos Akadémia a múlt héten jelentette be, hogy az mRNS-vakcinák elhanyagolható mennyiségű DNS-molekulát tartalmaznak, jóval a határérték alatt. Figyelmeztetett, hogy a különféle médiákban korábban elhangzott kijelentések és bemutatott elemzések, amelyek szerint a vakcinák nagy mennyiségben tartalmaznak DNS-t, tévesek és félrevezetők, mivel helytelen eljárásokon és/vagy az eredmények hibás értelmezésén alapulnak.
Az elemzés elvégzésére Kamil Šaško (Hlas) egészségügyi miniszter adott utasítást még áprilisban, Peter Kotlár nyilatkozataira reagálva. Kotlár azt állítja, egy birtokában levő tanulmány szerint a vakcinák képesek módosítani az emberi DNS-t, és ez számos súlyos megbetegedéshez vezethet.
Az akadémia elemzésének nyilvánosságra hozása után az ellenzék Kotlár leváltására szólította fel a kormányt.
