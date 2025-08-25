Kotlárt bírálja a KDH és a Szlovákia mozgalom

„Kotlár kínos nyilvános színjátéka sajnos azt bizonyítja, hogy a demokratikus rendszerek milyen kiszolgáltatottak a dezinformációknak és az összeesküvés-elméletek terjesztőinek, akik káoszt okoznak, gyanakvást és bizonytalanságot keltenek a nyilvánosságban” – közölte Stachura.

A KDH például azt kritizálta, hogy Kotlár a vitatott nézeteiről ismert Soňa Pekovát nevezte meg, mint az egyetlen pártatlan bírósági szakértőt. A kereszténydemokraták szerint Kotlár egyenesen nevetségessé tette a SAV elemzését, és arra szólították fel Robert Fico (Smer) miniszterelnököt, hogy azonnal váltsa le Kotlárt a kormánybiztosi posztról.

Krajčí szerint Kotlárnak nincsenek megalapozott érvei, és továbbra is veszélyes álhíreket terjeszt. Krajčí teljes mértékben megbízhatónak tartja a SAV elemzését, amely szerinte alátámasztja az unióban működő neves laboratóriumok eredményeit. „Ez az egész cirkusz 350 ezer euróba került, és pénzkidobás volt. A Szlovákiában is használt vakcinákat megbízható laboratóriumok ellenőrizték. Kotlár kétségeinek nincs semmi valóságalapjuk” – zárta Krajčí.

Hétfői sajtótájékoztatóján Kotlár kijelentette, hogy a Szlovák Tudományos Akadémia mRNS-vakcinákról készített elemzése számára nem mérvadó, állítása szerint az akadémiának nincs megfelelő tanúsítványa a vakcinaelemzés elvégzéséhez. A nyomozás eredménye lesz a meghatározó, és kizárta, hogy lemond a kormánybiztosi posztról.

A Szlovák Tudományos Akadémia a múlt héten jelentette be, hogy az mRNS-vakcinák elhanyagolható mennyiségű DNS-molekulát tartalmaznak, jóval a határérték alatt. Figyelmeztetett, hogy a különféle médiákban korábban elhangzott kijelentések és bemutatott elemzések, amelyek szerint a vakcinák nagy mennyiségben tartalmaznak DNS-t, tévesek és félrevezetők, mivel helytelen eljárásokon és/vagy az eredmények hibás értelmezésén alapulnak.

Az elemzés elvégzésére Kamil Šaško (Hlas) egészségügyi miniszter adott utasítást még áprilisban, Peter Kotlár nyilatkozataira reagálva. Kotlár azt állítja, egy birtokában levő tanulmány szerint a vakcinák képesek módosítani az emberi DNS-t, és ez számos súlyos megbetegedéshez vezethet.

Az akadémia elemzésének nyilvánosságra hozása után az ellenzék Kotlár leváltására szólította fel a kormányt.