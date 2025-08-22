Kotlár visszahívására szólítja fel a kormányt az SaS

„Most már nincs kétség arról, hogy Peter Kotlár évekig szándékosan harcolt hazugságaival a tudományos tények ellen, veszélyeztetve a nyilvánosság orvostudományba vetett bizalmát. Elfogadhatatlan, hogy egy ilyen ember kormánybiztosi pozíciót töltsön be. Felszólítjuk ezért Robert Ficót (Smer), hogy haladéktalanul hívja vissza funkciójából” – jelentette ki Branislav Gröhling, az SaS elnöke. Azt is kritizálta, hogy az elemzés, ami „Kotlár konspirációinak” az eredménye, 350 ezer euróba került. Ezt a pénzt szerinte az egészségügy fejlesztésére kellett volna használni, nem „a kormánybiztos téveszméinek megcáfolására”.

Tomáš Szalay (SaS) parlamenti képviselő emellett felszólította Kamil Šaško egészégügyi minisztert, engedélyezze az oltóanyagok vásárlását, hogy az emberek beoltathassák magukat. „Itt az idő, hogy Kotlár széttépje a diplomáját. Az SAV elemzése megcáfolta az összeesküvés-elméleteit. Itt az idő, hogy visszatérjünk a bizonyítékokra alapuló orvostudományhoz” – állapította meg. Elvárja továbbá, hogy a minisztérium és a Hlas is egyértelműen foglaljon állást a kormánybiztossal kapcsolatban.