Kotlár nem mond le a kormánybiztosi posztról

A Szlovák Tudományos Akadémia múlt héten jelentette be, hogy az mRNS-vakcinák elhanyagolható mennyiségű DNS-molekulát tartalmaznak, jóval a határérték alatt. Figyelmeztetett, hogy a különféle médiákban korábban elhangzott kijelentések és bemutatott elemzések, amelyek szerint a vakcinák nagy mennyiségben tartalmaznak DNS-t, tévesek és félrevezetőek, mivel helytelen eljárásokon és/vagy az eredmények hibás értelmezésén alapszanak.

Az elemzés elvégzésére Kamil Šaško (Hlas) egészségügyi miniszter adott utasítást még áprilisban, Peter Kotlár nyilatkozataira reagálva. Kotlár azt állítja, egy birtokában levő tanulmány szerint a vakcinák képesek módosítani az emberi DNS-t, és ez számos súlyos megbetegedéshez vezethet.

Az akadémia elemzésének nyilvánosságra hozása után az ellenzék Kotlár leváltására szólította fel a kormányt.