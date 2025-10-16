Közélet

Kotlár kiáll minden korábbi kijelentése mellett

Peter Kotlár
TASR-felvétel

Peter Kotlár el tudná képzelni, hogy a következő parlamenti választás után akár egészségügyi miniszter legyen 

tasr
TASR

Peter Kotlár Covid-19-járványkezelési kormánybiztos kiáll minden korábbi kijelentése mellett. Ezzel a rémhírterjesztés gyanúja miatt ellene indított büntetőeljárásra reagált.

„Kitartok minden korábbi kijelentésem mellett, azok mellett is, amiket ők rémhírterjesztésnek neveznek” – mondta csütörtöki sajtótájékoztatóján. Hozzátette, azután jelentették fel, hogy ismertette a törvényszéki szakértői vélemény alapján írt jelentését a Covid-19 elleni vakcinákról, és a Legfőbb Ügyészséghez fordult. Hozzátette, hogy már vallomást tett az ügyben.

A Pozsonyi Kerületi Ügyészség szerdán (október 15.) megerősítette, hogy rémhírterjesztés miatt indított büntetőeljárást Kotlár kijelentéseivel kapcsolatban. 

Az ügyészséget megelőzve az ellenzéki SaS tájékoztatott az eljárás megindításáról, a párt még márciusban jelentette fel Kotlárt az mRNS-vakcinák hatékonyságának és biztonságosságának megkérdőjelezése miatt.

Robert Fico (Smer) kormányfő támogatásáról biztosította Kotlárt, kiáll mellette, és ezen a büntetőeljárás megindítása sem változtat. Kotlárt becsületes és tisztességes embernek tartja.

koronavírus
Peter Kotlár
