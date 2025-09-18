Közélet

Kotlár elemében van: utasításokat osztogat a koalíciónak, az államfőnek és a főügyésznek is

Peter Kotlár (SNS-jelölt) járványügyi kormánybiztos ma újra elemében volt: ugyan a Covid-menedzsment ellenőrzésével volt megbízva, de ennek eredményét nem hozza nyilvánosságra, viszont rendre utasította az államfőt és a főügyészt, és a kormányfőhöz is volt kérése. Szerinte egyébként mindenért Joe Biden a felelős. 

Csütörtökön sajtótájékoztatót tartott Kotlár, de újra csak a Covid-vakcinákról beszélt, és a járványkezelésről, aminek ellenőrzésével megbízta a kormány, még mindig nem mondott semmit. Pedig a napokban kiderült, hogy pénzt is kap érte. 

„Talán 700-800 euró jár a számlámra” 

– vallotta be Kotlár a Joj televízió Politika 24 című műsorában. Azt is elismerte, hogy kormánybiztosként szolgálati kocsija is van sofőrrel és egy irodája, amit ugyan hamarosan lead, mert nincs rá szüksége. 

A járvány menedzsmentjét nem hajlandó ellenőrizni, pedig ezzel bízta meg őt a kabinet. Legalábbis addig nem, amíg nem kap „világos választ arra a kérdésre, hogy a vakcinák biztonságosak-e”. Az SNS jelöltjének nem elég, hogy a Szlovák Tudományos Akadémia vizsgálata szerint a Covid-vakcinák biztonságosak, ő továbbra is Kamil Šaško (Hlas) egészségügyi minisztertől vár választ. 

„Világosan közölje, hogy a Covid-19 elleni vakcinák biztonságosak és hatékonyak-e, és ezt bizonyítékokkal támassza alá” 

– üzente Kotlár az egészségügyi miniszternek.  

A járványügyi biztos beszólt Peter Pellerini köztársasági elnöknek és a Hlasnak is, aki korábban felszólította őt arra, hogy azt végezze el, amivel a kormány megbízta, vagyis a járvány menedzsmentjét, a megállítására hozott intézkedéseket vizsgálja. „Ne korlátozzák a hatásköreimet” – üzente Kotlár. Egyben felszólította a kormányt, ha elégedetlen a munkájával, akkor váltsa le posztjáról. 

Kotlár nagyon melléfogott – a szakértők tételesen cáfolták a vakcinák veszélyeiről szóló tévhiteket

Mindenért Biden a felelős

Bírálta azonban a kormány konszolidációs intézkedéseit is, ráadásul kijelentette, hogy Szlovákia rossz gazdasági helyzetéért, a magas költségvetési hiányért és államadósságért nem csak a Matovič-, Heger- és Ódor-kormány a felelős, ahogyan azt Ladislav Kamenický (Smer) pénzügyminiszter állandóan hangsúlyozza. Kotlár szerint ugyanis az USA és Joe Biden elnök a felelős mindenért. 

„Az egyes államok gazdasági összeomlásáért Biden adminisztrációja a felelős, mivel elindított egy katonai akciót és a vírussal kapcsolatos laboratóriumi fejlesztést, amit aztán kiengedtek a populációba” 

– „oldotta meg” Kotlár a vírus származását és elterjedését is egyben. Állítólag ő ezt magas beosztású amerikai politikusoktól tudja, de részleteket, neveket nem árult el. 

Robert Fico kormányfőtől azt is kérte, hogy Szlovákia utasítsa el a frissített nemzetközi egészségügyi előírásokat, amelyek a pandémiegyezmény alapját képezik. Kotlár ezzel a WHO pandémia-megállapodásura utalt, amihez Szlovákia egyelőre nem csatlakozott, és az elfogadása során tartózkodott. 

Végül felszólította Maroš Žilinka főügyészt is, hogy tájékoztassa őt arról, hogy áll a felelentésének a kivizsgálása. Kotlár ugyanis tavasszal a Covid-vakcinák miatt fordult az ügyészséghez, azt állítva – saját elemzésére hivatkozva –, hogy a vakcinák nem biztonságosak. Ezt követte aztán a kormány határozata, amely az SAV-t bízta meg a vakcinák ellenőrzésével. 

Kotlár mint figyelemelterelő hadművelet

Az ellenzéki képviselők élesen bírálták Kotlár sajtótájékoztatóját. Szerintük értelmetlen volt, és célja az volt, hogy elterelje a figyelmet a konszolidációról. 

„Kotlár ostobaságokat beszélt. Ez egyértelmű bizonyíték arra, hogy Robert Fico csak akkor veszi elő Kotlárt, ha valamit el akar takarni. Most éppen a konszolidációt, amely elszegényíti az embereket”

 – mondta Oskar Dvořák, a PS parlamneti képviselője.

Hasonlóan vélekedik Marek Krajčí (Szlovákia mozgalom), volt egészségügyi miniszter is. „Ficóék jövőre milliárdokat vesznek el az emberektől, ezt akarja Fico eltakarni” – mondta Krajčí. 

Kotlár egyetlen esetben hajlandó lemondani, de addig is találkozna az SAV tudósaival

