Kotlár elemében van: utasításokat osztogat a koalíciónak, az államfőnek és a főügyésznek is

Csütörtökön sajtótájékoztatót tartott Kotlár, de újra csak a Covid-vakcinákról beszélt, és a járványkezelésről, aminek ellenőrzésével megbízta a kormány, még mindig nem mondott semmit. Pedig a napokban kiderült, hogy pénzt is kap érte.

„Talán 700-800 euró jár a számlámra”

– vallotta be Kotlár a Joj televízió Politika 24 című műsorában. Azt is elismerte, hogy kormánybiztosként szolgálati kocsija is van sofőrrel és egy irodája, amit ugyan hamarosan lead, mert nincs rá szüksége.

A járvány menedzsmentjét nem hajlandó ellenőrizni, pedig ezzel bízta meg őt a kabinet. Legalábbis addig nem, amíg nem kap „világos választ arra a kérdésre, hogy a vakcinák biztonságosak-e”. Az SNS jelöltjének nem elég, hogy a Szlovák Tudományos Akadémia vizsgálata szerint a Covid-vakcinák biztonságosak, ő továbbra is Kamil Šaško (Hlas) egészségügyi minisztertől vár választ.

„Világosan közölje, hogy a Covid-19 elleni vakcinák biztonságosak és hatékonyak-e, és ezt bizonyítékokkal támassza alá”

– üzente Kotlár az egészségügyi miniszternek.

A járványügyi biztos beszólt Peter Pellerini köztársasági elnöknek és a Hlasnak is, aki korábban felszólította őt arra, hogy azt végezze el, amivel a kormány megbízta, vagyis a járvány menedzsmentjét, a megállítására hozott intézkedéseket vizsgálja. „Ne korlátozzák a hatásköreimet” – üzente Kotlár. Egyben felszólította a kormányt, ha elégedetlen a munkájával, akkor váltsa le posztjáról.