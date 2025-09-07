Kotlár egyetlen esetben hajlandó lemondani, de addig is találkozna az SAV tudósaival

Az ellenzék Kotlár távozását követeli, Peter Pellegrini köztársasági elnök pedig azt üzente, a kormánybiztos mindennel foglalkozik, csak éppen a valódi feladatával nem. A Hlas miniszterei korábban kifejezetten kritikusak voltak a kormánybiztos munkájával, most azonban hallgatnak. Robert Fico (Smer) miniszterelnök pedig egyértelműen támogatja az SNS jelöltjét.

Ficónak is üzent

A kormánybiztos saját bevallása szerint is veszélyt jelent a koalíció stabilitására. A Joj24 vitaműsorában úgy fogalmazott, a Progresszív Szlovákia által vezetett kormány veszélyesebb lenne az ország szempontjából, mint a jelenlegi Fico-kabinet, így most a koalíció egyben tartása a legfontosabb feladat. Éppen ezért nem zárta ki, hogy távozna a pozíciójából, ha a Hlas ilyen feltételt szabna.

„Nem állítom, hogy én okos ember vagyok, de azt szokták mondani, hogy az okos ember inkább a békességet választja, még ha igaza is van”

– jelentette ki.

Fico kapcsán a kormánybiztos azt mondta, ő egy ügyes diplomata, aki szintén a koalíció stabilitását tartja a legfontosabbnak. Ezzel magyarázza, hogy a miniszterelnök kínai látogatása során még intenzívebb támadások érték a személyét. „Az ő politikai terméke, Rudolf Huliak teljesen megszégyenítette a munkámat” – mondta, majd hozzátette, ezen a héten indult újra az mRNS alapú vakcinák beszerzése is, amit éppen Kotlár jelentése miatt állítottak le még áprilisban, illetve az SAV elnöke ekkor találkozott Pellegrinivel.

„Nem hiszem, hogy létezik olyan lehetőség, hogy a miniszterelnök ne tudott volna Huliak úr tevékenységéről, az új vakcinák vásárlásáról, valamint az elnök és a Szlovák Tudományos Akadémia elnökének találkozójáról. Ő ezeket a dolgokat figyelemmel kíséri. Nem vagyok naiv, tisztában vagyok a kapcsolatok működésével, és független képviselőként törékeny számokat tartok egyben”

– vélekedett.

Állítólag elkészült az elemzés

A kormánybiztos továbbá azt állította, hogy az elemzés, amit a köztársasági elnök és a Hlas miniszterei is számon kérnek rajta, már gyakorlatilag elkészült. Kotlárt eredetileg azzal bízták meg, hogy vizsgálja felül a koronavírus-járvány idején hozott óvintézkedések hatékonyságát és törvényességét, főként egészségügyi, gazdasági és jogi szempontból. Az SNS jelöltje másfél évvel a kinevezése után még mindig nem mutatott be egy ilyen dokumentumot.

A vitaműsorban most azt mondta, a hivatalba lépése után pár hónappal már az asztalán volt egy ilyen jelentés, de elmondása szerint a hivatalos szervek – például az Egészségügyi Információk Nemzeti Központja (NCZI) – nagyon lassan reagálnak a kérvényeire, így nem érkeznek meg hozzá a szükséges információk. Megjegyezte, a járványkezelés során elkövetett hibákat fel lehetne sorolni egy A4-es lapon is.

„Az iskolák bezárása vagy az országos tesztelés, ami véleményem szerint a legsúlyosabb tévedés volt”

– sorolta a példákat.

Tárgyalni készül a tudósokkal

Az SAV vakcinaelemzésének eredményeit a kormánybiztos továbbra sem hajlandó elfogadni. Állítja, világszerte 12 olyan laboratórium is van, ahol az oltásokban túlzott mennyiségű örökítőanyagot mutattak ki. A műsorvezető kérdésére azonban nem árulta el, milyen laboratóriumokról van szó.

Bírálta a tudósokat azért is, mert az állam 350 ezer eurót fizetett a vakcinaelemzésért, az ő kutatását azonban egy centtel sem támogatta. Arra a kérdésre azonban nem válaszolt, hogy honnan szerzett anyagi forrásokat a kísérletek elvégzésére.

Az SAV tudósait továbbra is „potenciális bűnelkövetőkként” emlegette, viszont úgy véli, a helyzet odáig fajult, hogy szükség lesz egy találkozó megszervezésére, ahol a miniszterelnök és az egészségügyi miniszter is jelen van.