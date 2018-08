Környezettudatosabban élnek az internetezők

Pozsony | Az aktívan internetező szlovákok háromnegyede, és a csehek 85 százaléka hallott már arról, hogy a műanyaghulladékok ellepik az óceánokat, tengereket. Ennek is köszönhető, hogy e csoport sokkal aktívabb a szelektív hulladékgyűjtésben – derül ki a Nielsen Admosphere felméréséből.



A megkérdezett szlovákiaiak csupán 4 százaléka mondta azt, hogy nem alkalmazza a szelektív hulladékgyűjtést, a cseheknél ez az arány még alacsonyabb, csak két százalék. Például a szlovákiaiak fele állította azt, hogy az üzletbe mindig saját bevásárlótáskát visz, gyakrabban választanak olyan termékeket, amelynek környezetbarát a csomagolása, vagy olyat, amelyet nem is csomagolnak, hanem kimérnek.

A megkérdezettek 95 százaléka külön gyűjti a műanyag hulladékot, 90 százaléka a papírt, és az üveget is szelektálják. Magas az aránya azoknak is, akik az elektronikai hulladékot is az arra megfelelő kukába dobja.

A felmérést a 15 évnél idősebb, aktív internetezők körében végezék.