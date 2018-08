A kormány nem tudja megtartani az egészségügyi dolgozókat

Pozsony | A Szlovák Nővérek és Szülészasszisztensek Kamarája (SK SaPA) úgy gondolja, hogy az állam kétmilliós befektetése az ország három orvosi karába még nem oldja meg az egészségügyi dolgozók hiányát.

„Az egészségügynek a személyzet hiányával kapcsolatos problémája abból ered, hogy a kormány nem tud olyan körülményeket teremteni, hogy a fiatalok ebben a rendszerben maradjanak” – reagált Iveta Lazorová, a kamara elnöke.



„Tekintettel arra, hogy a betegápolás - az általános orvosláshoz hasonlóan – egy közhasznú szakma, amelyre a társadalomnak szüksége van, illetve arra, hogy a nővérekből jelenleg hiány van, emelni kell a nővéri szakma hallgatóira kapott támogatás koefficiensét. Mégpedig 3,41-ről egy olyan szintre, amely a hasonló szakmáknál - mint a gyógyszerész, szülészasszisztens, általános orvos, fogtechnikus, fogorvos – is megvan, azaz legalább 4,96-ra” – tette hozzá Milan Laurinc, az SK SaPA tanácsának a tagja.



Peter Pellegrini (Smer-SD) kormányfő még június közepén felszólította az orvosi karokat arra, hogy a következő tanévben több hallgatót vegyenek fel. Ezzel az orvoshiány problémáját akarja enyhíteni az országban. A pozsonyi (Bratislava), a túrócszentmártoni (Martin) ás a kassai (Košice) orvosi karoknak utólag további 185 új hallgatót kell felvenniük az általános orvosi szakra. Ez körülbelül 2 millió eurójába kerül az államnak.



Az Egészségügyi Minisztérium (MZ) szóvivője az SK SaPA kijelentéseire úgy reagált, hogy a tárca a 2018/2019-es tanévtől ún. stabilizáló ösztöndíjakat akar bevezetni az ápolói szakma diákjai részére. „A cél, hogy arra ösztönözzük a végzősöket, hogy belépjenek az egészségügyi ellátás rendszerébe, és ezáltal a nővérek száma Szlovákiában fokozatosan stabilizálódjon. A nővérhiány nemcsak Szlovákiában, hanem Európa más országaiban is hosszú évek óta tartó probléma. Az Egészségügyi Minisztérium rendszerszintű lépések bevezetésén dolgozik azzal a céllal, hogy a helyzet fokozatosan javuljon” – magyarázta. Eliášová azt is hozzátette, hogy a minisztérium „minden évben több mint 70 millió eurót fektet be a kórházakba ún. tőkekiadások formájában, ami az új felszerelés vásárlására és a helyiségek felújítására szolgál. A kórházak az uniós forrásokból is további több tízmilliót kapnak”.