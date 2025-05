Korčok: Blanár külpolitikája árt Szlovákia érdekeinek

A külügyminiszterek múlt heti, törökországi találkozóján tett kijelentése miatt is bírálja Blanárt. „Egy teljesen banális újságírói kérdésre, hogy hogyan látja a szlovák külügyminiszter az ukrajnai béke esélyeit, azt válaszolta, idézem, »először a konfliktus okait kell felszámolni«. Ezzel átvette Vlagyimir Putyin orosz elnök retorikáját. Putyin elnök a NATO-bővítését tartja a konfliktus okának, valamint a szövetséges erők jelenlétét a NATO-tagállamokban, köztük Szlovákiában. A gyakorlatban ez azt jelenti, Oroszország vétójogot akar abban, hogy ki garantálja a biztonságunkat. Ezt a narratívát terjeszti az orosz propaganda, és pontosan ezt ismételgeti Blanár” – szögezte le Korčok.

Azt is kifogásolja, hogy a külügyminiszter nem szólal meg a fontos nemzetközi kérdésekben, például az amerikai vámok emelése ügyében. Emellett nem vett részt az ukrajnai Lvivben a fasizmus felett aratott győzelmi ünnepségen, hogy megmutassa, Szlovákia melyik oldalhoz tartozik. „Nem végzi el azt, amit egy külügyminiszternek el kell végeznie. Nagyon finoman fogalmazok, ha azt mondom, nincs is külügyminiszterünk, és Blanárnak semmi keresnivalója a poszton. Már elmondtam párszor, és megismétlem, ideje bedobni a törülközőt” – jelentette ki Korčok. Megjegyezte, sokkal több olyan politikus van most Szlovákiában, aki nagyobb hatással van a külpolitika alakítására, mint a külügyminiszter, aki jelképesen képviseli az országot.