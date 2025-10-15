Van még hova húzni a nadrágszíjat? 2026 után még durvább konszolidáció jöhet

Szerdán az adóhivatal által szervezett konferencián védte a költségvetést és a konszolidációt Robert Fico miniszterelnök. Habár „nagyon szakmai rendezvényként” hirdette az eseményt, nem a konszolidáció részleteit ismertette, hanem az előző kormányokat szidta. Ódor Lajost és kormányát tartja a jelenlegi rossz gazdasági helyzet egyik legfőbb felelősének, miközben ez a garnitúra csak öt hónapig irányította az országot.

Fico ugyanakkor megdicsérte magát és a kormányát, hogy nem követik a „francia utat”, habár megtehették volna.

„Csinálhattuk volna francia módon, és kiválthattuk volna az előrehozott parlamenti választásokat”

– mondta Fico. Majd kijelentette: a 2027-es választások után felálló kormány már konszolidált államháztartással számolhat.

A Smer szent tehene: a 13. nyugdíj

A gazdasági növekedés beindításához a kormányfő új beruházásokat ígért. „Vasárnap az Egyesült Arab Emirátusokba utazom, bízom benne, hogy sikeres gazdasági tárgyalásaim lesznek” – mondta Fico. Az autóipar terén is ígért újabb, nyugat-európai befektetőket, de konkrétumot ezzel kapcsolatban sem mondott.

Védte azonban a 13. havi nyugdíjat, amely szerinte jár a nyugdíjasoknak, akik „800-900 euróért dolgoztak gyárainkban az életül során”, ezért a 13. havi nyugdíjhoz nem nyúlnak.

Közben folyik a költségvetés vitája a parlamentben, amelyen szinte csak az ellenzék szól hozzá a tervezethez. Ladislav Kamenický (Smer) pénzügyminiszter sokszor nincs is bent az ülésen, szerdán délelőtt is Peter Susko igazságügyi miniszter helyettesítette őt. A kedden elmondott bevezetőjében Kamenický szintén a korábbi kormányokat hibáztatta a jelenlegi helyzetért. Szerinte 1,3 százalékos növekedés tartható.

„Ezt nem csak a kormány mondja, ezt igazolják a bankok, a Költségvetési Tanács is”

– jelentette ki a pénzügyminiszter.