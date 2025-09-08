Kolíková: Nem támogatjuk az alkotmánymódosítást, ütközik az SaS alapértékeivel

„A javaslat ellentétben van mindennel, amit a pártunk képvisel. Az alapértékeinkkel, a jogállamisággal és azzal, hogy Szlovákia Európához tartozik” – nyilatkozta Kolíková azzal, hogy szerinte a javaslat sérti az emberek szabadságát, egyenlőségét és méltóságát. „Semmilyen körülmények közt nem támogatjuk” – hangsúlyozta.

Az alkotmánymódosítási javaslatot tavasszal utalták második olvastaba. Eredetileg még a nyári szünet előtt kellett volna róla szavazni, erre végül a parlament szeptemberi ülésén kerül sor.

A tervezett módosítás értelmében alkotmányban rögzítenék, hogy két nem – férfi és nő – létezik. Alkotmányban garantálnák továbbá a férfiak és nők közötti egyenlőséget és az elvégzett munkáért járó azonos díjazást. Az alkotmánytörvény szabályozná a gyerekek örökbefogadását és az oktatást. A javaslat célja az ország szuverenitásának garantálása az értékek, a kulturális és etikai kérdések terén. A KDH már kidolgozta a saját alkotmánymódosítási javaslatát is, erre azonban az első olvasatban nem szavaztak elegen.