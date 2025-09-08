Közélet

Kolíková: Nem támogatjuk az alkotmánymódosítást, ütközik az SaS alapértékeivel

Mária Kolíková
TASR-felvétel
tasr
TASR

Az SaS parlamenti képviselői továbbra sem támogatják a kormány alkotmánymódosítási javaslatát – jelentette ki hétfőn Mária Kolíková (SaS) képviselő.

„A javaslat ellentétben van mindennel, amit a pártunk képvisel. Az alapértékeinkkel, a jogállamisággal és azzal, hogy Szlovákia Európához tartozik” – nyilatkozta Kolíková azzal, hogy szerinte a javaslat sérti az emberek szabadságát, egyenlőségét és méltóságát.  „Semmilyen körülmények közt nem támogatjuk” – hangsúlyozta.

Az alkotmánymódosítási javaslatot tavasszal utalták második olvastaba. Eredetileg még a nyári szünet előtt kellett volna róla szavazni, erre végül a parlament szeptemberi ülésén kerül sor.

A tervezett módosítás értelmében alkotmányban rögzítenék, hogy két nem – férfi és nő – létezik. Alkotmányban garantálnák továbbá a férfiak és nők közötti egyenlőséget és az elvégzett munkáért járó azonos díjazást. Az alkotmánytörvény szabályozná a gyerekek örökbefogadását és az oktatást. A javaslat célja az ország szuverenitásának garantálása az értékek, a kulturális és etikai kérdések terén. A KDH már kidolgozta a saját alkotmánymódosítási javaslatát is, erre azonban az első olvasatban nem szavaztak elegen.

Robert Fico
Smer
Peter Pellegrini
Matúš Šutaj Eštok
Hlas
Andrej Danko
SNS
Progresszív Szlovákia
Michal Šimečka
SaS
Branislav Gröhling
Szlovákia mozgalom
Igor Matovič
KDH
Milan Majerský
Mária Kolíková
Hozzászólások

