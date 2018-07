A kokain a legdrágább drog, Pozsony a legfertőzöttebb

Pozsony | Szlovákiában a legnépszerűbb kábítószerek a marihuána, a metamfetamin és a kokain, derül ki a rendőrség jelentéséből.

A jelentés szerint a kábítószerimportban főleg a Pozsony megyei kereskedők az osztrák és a magyarországi drogdílerekkel dolgoznak össze.

A rendőrség tavaly 638 esetben foglalkozott metamfetaminnal kapcsolatos ügyekkel, és több mint 4 kilót foglaltak le belőle. Marihuánából 150 kilogrammot és 31 palántát koboztak el, és 1153 kanabisszal kapcsolatos ügyet vizsgáltak. A heroinhasználat hanyatlóban van, viszont az anabolikus hatású szerek iránti érdeklődés nőtt.

Rendőrségi adatok szerint az első negyedév megfigyelései azt mutatják, hogy a legdrágább a kokain, amelyből egy gramm 75–120 euróba kerül. Metamfetaminból egy grammot 30-100 euróért lehet kapni, egy gramm marihuánáért pedig 5–15 eurót kell fizetni a feketepiacon. A kokain népszerűségét bizonyítja a NAKA és a malackai rendőrkapitányság múlt keddi rajtaütése, amely során 300 adag kokaint foglaltak le 1800 euró, valamint 114 adag metamfetamint 580 euró értékben, és 1280 euró készpénzt is találtak.

Kiemelkedő helyet foglal el a szlovák kábítószer-kereskedelemben Pozsony megye, azon belül is Pozsony. Az ok, ami miatt Pozsony szinte jelenségnek számít akármelyik más ország fővárosához képest, az a gazdasági erő és a lakosság vásárlóereje. Vonzó továbbá a nagymértékű anonimitás, valamint Pozsony megye földrajzilag előnyös elhelyezkedése, ugyanis határos Csehországgal, Ausztriával és Magyarországgal is.

Szlovákia tranzitországnak számít a nemzetközi drogkereskedelemben. Kokaint például nemcsak nem gyártanak az országban, de Szlovákia elsődlegesen még csak nem is számít célországnak, azonban a Dél-Amerikából Európába szállító drogkereskedők nemegyszer a pozsonyi repülőteret használják.

„A szakmai szintű illegális drogkereskedés felderítése és tisztázása az új feltételekhez való állandó alkalmazkodásra készteti a rendőrséget. Ugyanis a kábítószerüzletből származó nem legális nyereség kétségkívül veszélyt jelent a társadalomra, ugyanúgy, mint a szerek használata” – áll a rendőrség sajtóközleményében.