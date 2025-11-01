Közélet

Koalíciós vita az e-cigaretták tiltásáról: Šaško szerint a gyerekek egészsége az első

Kamil Šaško (Hlas) egészségügyi miniszter a fiatalok egészségét védi, nem pedig gazdasági érdekeket szolgál, amikor a egyszer használatos elektronikus cigaretták betiltásáról szóló javaslatot készíti elő – közölte a Hlas. A párt szerint a fiatalok körében egyre terjedő e-cigaretta-függőség súlyos társadalmi probléma, amelyre az államnak felelősen kell reagálnia.

A Hlas hangsúlyozta: a korlátozásoknak észszerűeknek, szakmailag megalapozottaknak kell lenniük, és nem szabad, hogy aránytalanul hátrányosan érintsék a szlovákiai kisvállalkozókat. 

„A cél a gyermekek és a lakosság egészségének védelme, nem pedig a tisztességes gyártók és kereskedők büntetése. Ezért a Hlas támogatja a szakmai párbeszédet arról, miként lehet csökkenteni ezen termékek elérhetőségét a kiskorúak számára – például szigorúbb értékesítési, marketing- és csomagolási szabályok révén –, de mindezt adatokra, nem pedig lobbitevékenységre alapozva” 

– áll a párt közleményében.

A javaslatot a Hlas szerint több egészségügyi szervezet is támogatja, köztük a Közegészségügyi Hivatal, a Szlovák Orvosi Társaság, a Szlovák Pneumológiai és Ftizeológiai Társaság, továbbá pedagógusok és Várhelyi Olivér, az Európai Bizottság egészségügyi biztosa is.

Amint arról korábban beszámoltunk, a koalíciós SNS felszólította Šaško minisztert, hogy ne terjessze elő a tiltásra vonatkozó javaslatot, mivel a párt azt nem fogja támogatni. Az SNS szerint a miniszter ahelyett, hogy a valódi egészségügyi problémákra összpontosítana, „másodlagos témákkal” foglalkozik, és a tiltás következtében Szlovákia évente mintegy 50 millió euró adóbevételtől esne el.

