Kamil Šaško (Hlas) egészségügyi miniszter a fiatalok egészségét védi, nem pedig gazdasági érdekeket szolgál, amikor a egyszer használatos elektronikus cigaretták betiltásáról szóló javaslatot készíti elő – közölte a Hlas. A párt szerint a fiatalok körében egyre terjedő e-cigaretta-függőség súlyos társadalmi probléma, amelyre az államnak felelősen kell reagálnia.
Koalíciós vita az e-cigaretták tiltásáról: Šaško szerint a gyerekek egészsége az első
A Hlas hangsúlyozta: a korlátozásoknak észszerűeknek, szakmailag megalapozottaknak kell lenniük, és nem szabad, hogy aránytalanul hátrányosan érintsék a szlovákiai kisvállalkozókat.
„A cél a gyermekek és a lakosság egészségének védelme, nem pedig a tisztességes gyártók és kereskedők büntetése. Ezért a Hlas támogatja a szakmai párbeszédet arról, miként lehet csökkenteni ezen termékek elérhetőségét a kiskorúak számára – például szigorúbb értékesítési, marketing- és csomagolási szabályok révén –, de mindezt adatokra, nem pedig lobbitevékenységre alapozva”
– áll a párt közleményében.
A javaslatot a Hlas szerint több egészségügyi szervezet is támogatja, köztük a Közegészségügyi Hivatal, a Szlovák Orvosi Társaság, a Szlovák Pneumológiai és Ftizeológiai Társaság, továbbá pedagógusok és Várhelyi Olivér, az Európai Bizottság egészségügyi biztosa is.
Amint arról korábban beszámoltunk, a koalíciós SNS felszólította Šaško minisztert, hogy ne terjessze elő a tiltásra vonatkozó javaslatot, mivel a párt azt nem fogja támogatni. Az SNS szerint a miniszter ahelyett, hogy a valódi egészségügyi problémákra összpontosítana, „másodlagos témákkal” foglalkozik, és a tiltás következtében Szlovákia évente mintegy 50 millió euró adóbevételtől esne el.
Támogassa az ujszo.com-ot
A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.