Közélet

Kitálaltak az állami hivatal alkalmazottai: a problémás medvék helyett a könnyen elejthetőket vadásszák le

medvevadászat
TASR
kacsinecz
Kacsinecz Krisztián

Nem csak a problémás medvéket vadásszák le, a bevetési csapatok több állatot likvidálnak a hivatalos protokollt mellőzve, amelyek aztán nem szerepelnek a hivatalos statisztikákban – nyilatkozta több forrás az Állami Természetvédelmi Hivataltól a tvnoviny.sk hírportálnak.

Az állami szerv néhány alkalmazottja egy névtelen levelet küldött Martina Törökovának, a Markíza riporterének, melyben a medvék likvidálása kapcsán 

szakszerűtlen és törvénytelen eljárásokról számolnak be, és azt állítják, hogy a vezetőség biztatja a dolgozókat törvénysértő cselekedetekre.

Csak a kvóta számít?

Az egyik Markízának nyilatkozó, névtelenséget kérő alkalmazott azt állítja, hogy nem történik meg a törvény által előírt riasztás, nincsenek megelőző intézkedések, és problémás egyedek helyett többnyire azokat a medvéket vadásszák le, amelyek könnyen elejthetők vagy könnyen felkutathatók a hadsereg és drónok segítségével.

Ezeket az információkat alátámasztotta Marek Veverica, a nyugati bevetési csapat volt vezetője is, aki tavasszal mondott fel. Azt mondta, csak a kvóták teljesítése fontos, ő pedig nem akart részt venni abban, hogy a medvekérdést politikai kampánycélokra használják fel.

Roman Fajth, az állami természetvédelem igazgatója tagadta, hogy bárkire nyomást gyakorolt volna annak érdekében, hogy minden héten legyen elejtve egy medve, ahogy a bevetési csapat egyik tagja állította.

Eddig 160 medvét vadásztak le – hivatalosan

Filip Kuffa, a környezetvédelmi minisztérium államtitkára csütörtökön arról számolt be a közösségi hálón, hogy Szlovákiában a vadászok szeptember végéig mintegy 80 medvét ejtettek el, és nagyjából ugyanennyit likvidáltak az Állami Természetvédelem (ŠOP) bevetési csapatai. A környezetvédelmi tárca eddig 250 medve kilövésére adott engedélyt. A kormány idén áprilisban hagyta jóvá a barnamedve-populáció rendkívüli csökkentését, ami 350 egyed likvidálását teszi lehetővé.

A My sme les (Mi vagyunk az erdő) szervezet a héten arról számolt be a közösségi hálón, hogy 

az Állami Erdészet egy medve elejtéséért 2 400 és 9 900 euró közötti összeget gyűjt be a Polyána (Poľana) régióban. 

Azt állítják hogy ez a problémás egyedek vadászatára vonatkozik, amelyre kivételt kaptak a környezetvédelmi minisztériumtól. A szervezet szerint ugyanakkor a minisztérium a medvék elejtésére vonatkozó kivételeket úgy osztja ki, hogy semmivel sem igazolja, hogy valóban problémás egyedekről van szó. 

medve
Állami Természetvédelmi Hivatal
környezetvédelmi minisztérium
