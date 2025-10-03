Nem csak a problémás medvéket vadásszák le, a bevetési csapatok több állatot likvidálnak a hivatalos protokollt mellőzve, amelyek aztán nem szerepelnek a hivatalos statisztikákban – nyilatkozta több forrás az Állami Természetvédelmi Hivataltól a tvnoviny.sk hírportálnak.
Kitálaltak az állami hivatal alkalmazottai: a problémás medvék helyett a könnyen elejthetőket vadásszák le
Az állami szerv néhány alkalmazottja egy névtelen levelet küldött Martina Törökovának, a Markíza riporterének, melyben a medvék likvidálása kapcsán
szakszerűtlen és törvénytelen eljárásokról számolnak be, és azt állítják, hogy a vezetőség biztatja a dolgozókat törvénysértő cselekedetekre.
Csak a kvóta számít?
Az egyik Markízának nyilatkozó, névtelenséget kérő alkalmazott azt állítja, hogy nem történik meg a törvény által előírt riasztás, nincsenek megelőző intézkedések, és problémás egyedek helyett többnyire azokat a medvéket vadásszák le, amelyek könnyen elejthetők vagy könnyen felkutathatók a hadsereg és drónok segítségével.
Ezeket az információkat alátámasztotta Marek Veverica, a nyugati bevetési csapat volt vezetője is, aki tavasszal mondott fel. Azt mondta, csak a kvóták teljesítése fontos, ő pedig nem akart részt venni abban, hogy a medvekérdést politikai kampánycélokra használják fel.
Roman Fajth, az állami természetvédelem igazgatója tagadta, hogy bárkire nyomást gyakorolt volna annak érdekében, hogy minden héten legyen elejtve egy medve, ahogy a bevetési csapat egyik tagja állította.
Eddig 160 medvét vadásztak le – hivatalosan
Filip Kuffa, a környezetvédelmi minisztérium államtitkára csütörtökön arról számolt be a közösségi hálón, hogy Szlovákiában a vadászok szeptember végéig mintegy 80 medvét ejtettek el, és nagyjából ugyanennyit likvidáltak az Állami Természetvédelem (ŠOP) bevetési csapatai. A környezetvédelmi tárca eddig 250 medve kilövésére adott engedélyt. A kormány idén áprilisban hagyta jóvá a barnamedve-populáció rendkívüli csökkentését, ami 350 egyed likvidálását teszi lehetővé.
A My sme les (Mi vagyunk az erdő) szervezet a héten arról számolt be a közösségi hálón, hogy
az Állami Erdészet egy medve elejtéséért 2 400 és 9 900 euró közötti összeget gyűjt be a Polyána (Poľana) régióban.
Azt állítják hogy ez a problémás egyedek vadászatára vonatkozik, amelyre kivételt kaptak a környezetvédelmi minisztériumtól. A szervezet szerint ugyanakkor a minisztérium a medvék elejtésére vonatkozó kivételeket úgy osztja ki, hogy semmivel sem igazolja, hogy valóban problémás egyedekről van szó.
Támogassa az ujszo.com-ot
A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.