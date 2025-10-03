Kitálaltak az állami hivatal alkalmazottai: a problémás medvék helyett a könnyen elejthetőket vadásszák le

Az állami szerv néhány alkalmazottja egy névtelen levelet küldött Martina Törökovának, a Markíza riporterének, melyben a medvék likvidálása kapcsán

szakszerűtlen és törvénytelen eljárásokról számolnak be, és azt állítják, hogy a vezetőség biztatja a dolgozókat törvénysértő cselekedetekre.

Csak a kvóta számít?

Az egyik Markízának nyilatkozó, névtelenséget kérő alkalmazott azt állítja, hogy nem történik meg a törvény által előírt riasztás, nincsenek megelőző intézkedések, és problémás egyedek helyett többnyire azokat a medvéket vadásszák le, amelyek könnyen elejthetők vagy könnyen felkutathatók a hadsereg és drónok segítségével.

Ezeket az információkat alátámasztotta Marek Veverica, a nyugati bevetési csapat volt vezetője is, aki tavasszal mondott fel. Azt mondta, csak a kvóták teljesítése fontos, ő pedig nem akart részt venni abban, hogy a medvekérdést politikai kampánycélokra használják fel.

Roman Fajth, az állami természetvédelem igazgatója tagadta, hogy bárkire nyomást gyakorolt volna annak érdekében, hogy minden héten legyen elejtve egy medve, ahogy a bevetési csapat egyik tagja állította.