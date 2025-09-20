Kiss Beáta: Nehéz lesz felnőni az elődeimhez

Kiss Beáta lapunknak elmondta, hogy egyik oldalról hálás, s jól eső érzés számára, hogy a közgyűlés kétharmada megtisztelte bizalmával, s szeretné elnyerni a többiek bizalmát is a munkájával.

„Valóban nagyon nagy a felelősség. Komoly, tekintélyes, közéleti emberek voltak a Csemadok élén, s hozzájuk felnőni nagyon nagy feladat. Bárdos Gyula 2012 óta töltötte be ezt a tisztséget, közelről láttam a munkabírását, mindazt, amit a szervezetért, a közösségért tett. Ezt a nyomot szeretném én is követni”

– fogalmazott Kiss Beáta.

Politikai részről azt mondta, hogy a felvidéki magyarságot szolgálni kell, de egyik pártnak sem lesz kiszolgálva.

„Nem fogjuk a Magyar Szövetség kistestvérévé alakítani, az viszont fontos mindannyiunk számára, hogy legyen magyar parlamenti képviselet. Nem direkt politizálással, viszont a magyar érdekképviselet irányába, a mozgalmat azt a Csemadok tudja a maga társadalmi és kulturális tevékenységével segíteni. Egy szélesebb közös érdek irányába végezzük a munkát”

– mondta a Csemadok országos elnöke.

Petheő Attilával történő közös munkáról úgy nyilatkozott, hogy az együttműködés módját ki kell találni.

„Tervei között nem egy olyan jó gondolat szerepelt, ami megvalósítható. Amennyiben lesz nyitottság az ő részéről, akkor természetes a közös munka elindul”

– mondta.