Közélet

Kiss Beáta: Nehéz lesz felnőni az elődeimhez

gubikkiss
Somogyi Tibor felvétele
Károly Zsolt
Károly Zsolt
Ipolynyék |

A Csemadok országos gyűlésén Kiss Beátát választották meg a szervezet elnökének. 108 szavazólapot osztottak ki, Kiss Beátára 69-en szavaztak. Összesen 107 érvényes szavazatot adtak le. A Csemadok általános alelnöke Köteles László, az ellenőrző bizottság elnöke Prešinská Laura lett.

Kiss Beáta lapunknak elmondta, hogy egyik oldalról hálás, s jól eső érzés számára, hogy a közgyűlés kétharmada megtisztelte bizalmával, s szeretné elnyerni a többiek bizalmát is a munkájával.

„Valóban nagyon nagy a felelősség. Komoly, tekintélyes, közéleti emberek voltak a Csemadok élén, s hozzájuk felnőni nagyon nagy feladat. Bárdos Gyula 2012 óta töltötte be ezt a tisztséget, közelről láttam a munkabírását, mindazt, amit a szervezetért, a közösségért tett. Ezt a nyomot szeretném én is követni” 

– fogalmazott Kiss Beáta.

Politikai részről azt mondta, hogy a felvidéki magyarságot szolgálni kell, de egyik pártnak sem lesz kiszolgálva.

„Nem fogjuk a Magyar Szövetség kistestvérévé alakítani, az viszont fontos mindannyiunk számára, hogy legyen magyar parlamenti képviselet. Nem direkt politizálással, viszont a magyar érdekképviselet irányába, a mozgalmat azt a Csemadok tudja a maga társadalmi és kulturális tevékenységével segíteni. Egy szélesebb közös érdek irányába végezzük a munkát” 

– mondta a Csemadok országos elnöke.

Petheő Attilával történő közös munkáról úgy nyilatkozott, hogy az együttműködés módját ki kell találni.

„Tervei között nem egy olyan jó gondolat szerepelt, ami megvalósítható. Amennyiben lesz nyitottság az ő részéről, akkor természetes a közös munka elindul” 

– mondta.

Kapcsolódó cikkünk
Kiss Beáta
Közélet

„Nem temetni, hanem megújítani kell a Csemadokot” – terveiről beszél Kiss Beáta elnökjelölt – Interjú

Petheő Attila lapunknak elmondta, nagyon örül annak, hogy végigcsinálta ezt a kampányt, nagyon erős ellenszél volt, tudtam, mire vállalkozom.

„Az volt a lényege a kampánynak, hogy megmutassuk a Csemadokot, hisz rengeteg problémával küzd. Én a járásban, a saját területemen továbbra is fogok tevékenykedni. Ezzel az eredménnyel is elégedett vagyok, s jó munkát kívánok az elnökségnek”

– nyilatkozta lapunknak Petheő.

Kapcsolódó cikkünk
petheő attila
Közélet

„A Csemadok valójában egy szolgáltatás a felvidéki magyar közösség felé“ – interjú a Csemadok országos elnökjelöltjével, Petheő Attilával

Gubík László, a Magyar Szövetség elnöke lapunknak elmondta, a Csemadoknál nincs fontosabb támasza a felvidéki magyar politikumnak és a közösségnek.

„Lokálpatrióta vagyok, a saját szűkebb régiómból választottak elnököt, biztos kiváló lesz az együttműködés. Azt kívánom, hogy a stabilitás és a békés közeg megteremtése sikeres legyen, természetesen reformokkal és határozott innovációval. A kihívónak, Petheő Attilának a programjában voltak ilyen elemek, remélem, ezek majd visszaköszönnek az új vezetőség munkájában”

– nyilatkozta.

Kapcsolódó cikkünk
Kezdetét vette a Csemadok országos közgyűlése
Közélet
Frissítve

Zajlik a Csemadok országos közgyűlése

Kiss Beáta
Csemadok
elnökválasztás
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Hírlevél feliratkozás

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Ezt olvasta már?