A Csemadok országos gyűlésén Kiss Beátát választották meg a szervezet elnökének. 108 szavazólapot osztottak ki, Kiss Beátára 69-en szavaztak. Összesen 107 érvényes szavazatot adtak le. A Csemadok általános alelnöke Köteles László, az ellenőrző bizottság elnöke Prešinská Laura lett.
Kiss Beáta: Nehéz lesz felnőni az elődeimhez
Kiss Beáta lapunknak elmondta, hogy egyik oldalról hálás, s jól eső érzés számára, hogy a közgyűlés kétharmada megtisztelte bizalmával, s szeretné elnyerni a többiek bizalmát is a munkájával.
„Valóban nagyon nagy a felelősség. Komoly, tekintélyes, közéleti emberek voltak a Csemadok élén, s hozzájuk felnőni nagyon nagy feladat. Bárdos Gyula 2012 óta töltötte be ezt a tisztséget, közelről láttam a munkabírását, mindazt, amit a szervezetért, a közösségért tett. Ezt a nyomot szeretném én is követni”
– fogalmazott Kiss Beáta.
Politikai részről azt mondta, hogy a felvidéki magyarságot szolgálni kell, de egyik pártnak sem lesz kiszolgálva.
„Nem fogjuk a Magyar Szövetség kistestvérévé alakítani, az viszont fontos mindannyiunk számára, hogy legyen magyar parlamenti képviselet. Nem direkt politizálással, viszont a magyar érdekképviselet irányába, a mozgalmat azt a Csemadok tudja a maga társadalmi és kulturális tevékenységével segíteni. Egy szélesebb közös érdek irányába végezzük a munkát”
– mondta a Csemadok országos elnöke.
Petheő Attilával történő közös munkáról úgy nyilatkozott, hogy az együttműködés módját ki kell találni.
„Tervei között nem egy olyan jó gondolat szerepelt, ami megvalósítható. Amennyiben lesz nyitottság az ő részéről, akkor természetes a közös munka elindul”
– mondta.
Petheő Attila lapunknak elmondta, nagyon örül annak, hogy végigcsinálta ezt a kampányt, nagyon erős ellenszél volt, tudtam, mire vállalkozom.
„Az volt a lényege a kampánynak, hogy megmutassuk a Csemadokot, hisz rengeteg problémával küzd. Én a járásban, a saját területemen továbbra is fogok tevékenykedni. Ezzel az eredménnyel is elégedett vagyok, s jó munkát kívánok az elnökségnek”
– nyilatkozta lapunknak Petheő.
Gubík László, a Magyar Szövetség elnöke lapunknak elmondta, a Csemadoknál nincs fontosabb támasza a felvidéki magyar politikumnak és a közösségnek.
„Lokálpatrióta vagyok, a saját szűkebb régiómból választottak elnököt, biztos kiváló lesz az együttműködés. Azt kívánom, hogy a stabilitás és a békés közeg megteremtése sikeres legyen, természetesen reformokkal és határozott innovációval. A kihívónak, Petheő Attilának a programjában voltak ilyen elemek, remélem, ezek majd visszaköszönnek az új vezetőség munkájában”
– nyilatkozta.
