Kiderült, visszatér-e a politikába Zuzana Čaputová

Jövőbeli terveiről nyilatkozott a volt köztársasági elnök.

A korábbi köztársasági elnök, Zuzana Čaputová a Facebook-oldalán bejelentette, nem tervez visszatérni a politikába, és nem is szándékozik máshogy részt venni benne. Elmondása szerint léteznek további lehetőségek, amelyek révén hasznossá válhat a társadalom számára.

„Hallottam róla, hogy azt rebesgetik, fontolgatom a visszatérést a politikába, illetve szerepet vállalok a választáson. Értékelem azok bizalmát, akik ezt szeretnék, és azok aggodalmait is, akik pedig nem szeretnék” – írta a volt államfő.

Čaputová kiemelte, végérvényesen kilépett a közéletből. „Másként próbálok a társadalom hasznára válni, az összetartás erősítésén dolgozom. Egy erősebb, ellenállóbb és kevésbé megosztott társadalom ugyanis a legjobb előfeltétele az ország jó működésének” – tette hozzá.

Zuzana Čaputová 2019 és 2024 között volt Szlovákia köztársasági elnöke, második alkalommal már nem indult a pozícióért. Az elnöki hivatalban betöltött tisztsége előtt az ellenzéki Progresszív Szlovákia (PS) alelnökeként tevékenykedett.

