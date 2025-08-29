Kevés a képzett munkaerő, a cégeknek a Z generációt kell megcélozniuk

„A Z generáció teljesen más elképzelésekkel áll munkába, mint a korábbiak, ugyanis a munkát önmegvalósításnak is tekintik. Hiteles és nyílt kommunikációt, és azonnali visszajelzést várnak. A pénz is fontos számukra, de ugyanennyire fontos az is, hogy értelmes munkát végezzenek, továbbá az, hogy egyensúlyban legyen a munka és a szabadidő, illetve a fejlődés lehetősége” – állítja Martin Huba, a Synergie Česka a Slovenska ügynökség munkatársa.

Szintén fontos számukra a cég társadalmi és környezetvédelmi filozófiája, továbbá a rugalmasság, a hibrid munkavégzés vagy a home office lehetősége – ezeket már szinte nem is a munkaadó által kínált előnynek, hanem természetesnek veszik. Huba szerint ugyanakkor a cégek sokszor inkább marketinghúzásokban gondolkodnak a különféle előnyök terén, ilyen például a munkahelyi ingyen gyümölcs, az ajándékutalvány vagy egy pingpongasztal az alkalmazottaknak.

A Z generációhoz tartozók kétévente állás váltanak, de Zuzana Rumiz, az APAS elnöke szerint ez nem jelenti azt, hogy ne lennének lojálisak. Elsősorban a megfelelő munkahelyi környezet, az értelmes munka, a visszajelzés és a fejlődési lehetőség számukra a mérvadó, ehhez pedig megfelelő munkahelyi mentorra van szükség. Ezért az első év kulcsfontosságú számukra egy új állásban.

„A Z generációnak megfelelő digitális ismeretei vannak, gyorsan tanulnak és jobb irányba akarják megváltoztatni a dolgokat. Az elvárásaikhoz alkalmazkodó cégek nemcsak új munkaerőt, hanem hosszú távra is elkötelezett alkalmazottakat szereznek” – tette hozzá az APAS.