Közélet

Kevés a képzett munkaerő, a cégeknek a Z generációt kell megcélozniuk

munkás k
TASR-felvétel
feher
MTI

A munkaadók közel háromnegyede nem tud elegendő számú, megfelelően képzett munkaerőt találni, ezért elsősorban a Z generációt kellene megcélozniuk. A fiatalok megszólításához azonban át kell gondolniuk működésüket, kommunikációjukat és a felkínált előnyöket – állítja a Munkaerő-közvetítő Ügynökségek Társulása (APAS). 

„A Z generáció teljesen más elképzelésekkel áll munkába, mint a korábbiak, ugyanis a munkát önmegvalósításnak is tekintik. Hiteles és nyílt kommunikációt, és azonnali visszajelzést várnak. A pénz is fontos számukra, de ugyanennyire fontos az is, hogy értelmes munkát végezzenek, továbbá az, hogy egyensúlyban legyen a munka és a szabadidő, illetve a fejlődés lehetősége” – állítja Martin Huba, a Synergie Česka a Slovenska ügynökség munkatársa. 

Szintén fontos számukra a cég társadalmi és környezetvédelmi filozófiája, továbbá a rugalmasság, a hibrid munkavégzés vagy a home office lehetősége – ezeket már szinte nem is a munkaadó által kínált előnynek, hanem természetesnek veszik. Huba szerint ugyanakkor a cégek sokszor inkább marketinghúzásokban gondolkodnak a különféle előnyök terén, ilyen például a munkahelyi ingyen gyümölcs, az ajándékutalvány vagy egy pingpongasztal az alkalmazottaknak.

A Z generációhoz tartozók kétévente állás váltanak, de Zuzana Rumiz, az APAS elnöke szerint ez nem jelenti azt, hogy ne lennének lojálisak. Elsősorban a megfelelő munkahelyi környezet, az értelmes munka, a visszajelzés és a fejlődési lehetőség számukra a mérvadó, ehhez pedig megfelelő munkahelyi mentorra van szükség. Ezért az első év kulcsfontosságú számukra egy új állásban.

„A Z generációnak megfelelő digitális ismeretei vannak, gyorsan tanulnak és jobb irányba akarják megváltoztatni a dolgokat. Az elvárásaikhoz alkalmazkodó cégek nemcsak új munkaerőt, hanem hosszú távra is elkötelezett alkalmazottakat szereznek” – tette hozzá az APAS.

Munkaerő-közvetítő Ügynökségek Társulása
munkahely
munkapiac
dolgozók
alkalmazottak
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Hírlevél feliratkozás

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Ezt olvasta már?