Kétes hírű folyóirat, álhírterjesztő szerzőtársak – megjelent Kotlár vakcinákról szóló „tudományos” munkája

Több mint egy hónappal ezelőtt tartotta Kotlár azt a sajtótájékoztatóját, amelyen állította, az mRNS-alapú vakcinák veszélyesek lehetnek az emberek egészségére, így be kellene tiltani a használatukat. A kormánybiztos akkor azt mondta, bizonyítékokkal is alá tudja támasztani az állítását, csak éppen nem mutatta be ezeket a bizonyítékokat.

Többek között Kamil Šaško (Hlas) egészségügyi miniszter is azok közé tartozik, akik nem látták Kotlár feltételezett, mindent bizonyító kutatását. Robert Fico miniszterelnök ennek ellenére a kormány elé terjesztett egy javaslatot, melynek értelmében Szlovákia leállítja az mRNS-alapú vakcinák beszerzését mindaddig, amíg a Szlovák Tudományos Akadémia (SAV) kutatói nem vizsgálják felül a vakcinák összetételét. A kabinet április végén jóváhagyta a dokumentumot.