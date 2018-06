Két új csúcskórház is épülhet négy éven belül a fővárosban

Pozsony | Négy éven belül két új csúcskórház is épülhet Pozsonyban, az egyik az állami Rázsochy Kórház a másikat viszont magánpénzből a Penta befektetői csoport építheti fel.

Szinte egymás mellett épülhet fel a következő években két csúcsfelszereltségű kórház a fővárosban: az állam 2022-re tervezi a közel 600 beteg ellátására alkalmas Rázsochy Kórházat, amely a tervek szerint a legsúlyosabb esetek kezelése mellett oktatókórházként is működne. A Penta befektetői csoport tervei szerint ugyancsak 2022-ben nyitná meg kapuit a Svet zdravia pozsonyi csúcskórháza, amely 400 beteg egyidejű és magas színvonalú ellátását tenné lehetővé. A két kórházat légvonalban csak néhány kilométer választaná el egymástól, mindkettő Pozsony nyugati peremén épül majd meg.

Az egészségügyi minisztérium szerint nem jelent majd problémát a két kórház egyidejű átadása, és nem tartanak szakemberhiánytól sem. Mindkét intézmény mintegy 1300 egészségügyi alkalmazottal számol. „A magántőke jól illeszkedik az egészségügybe, az állam nem a legjobb tulajdonos, nem a legjobb szolgáltató” – véli Eduard Maták, a Penta csoport egyik tulajdonosa. Szerinte a beruházásuk felgyorsíthatja az állami kórház építését is, amelyet valójában még a szocialista időszakban kezdtek építeni, ám mintegy 2 évtizedre leállították a projektet. A kórház felépítéséről tavaly döntött újra a kormány, jelenleg a 30 évvel ezelőtt felépült épület vázának lebontására írtak ki közbeszerzést.

A Penta kórházának az építése sem kezdődött még meg, jelenleg várják az építési engedélyt. Azzal számolnak, hogy ahogyan a Svet zdravia által működtetett kórházakat, úgy az új intézményt is gazdaságosan, veszteség nélkül tudják majd működtetni. „A cégeink hosszú távon felelősségteljesen gazdálkodnak, ennek köszönhetően tudnak befektetni is – jelentette ki Maták. – Ez azt is jelenti, hogy nem kell bekapcsolódnunk az intézmények állami tehermentesítésébe sem.” A nagy állami kórházak tartozása tavaly már meghaladta a félmilliárd eurót.

Az állam nem tart attól, hogy nem lesz majd elég alkalmazott az állami kórházban. Az egészségügyi minisztérium a Rázsochy átadása után várhatóan a Kramárei Kórház bezárására készül, részben az ottani személyzetet vinné az új épületbe. A Penta számít külföldi szakemberekre is az új intézményében, vannak azonban, akik szerint az általa irányítot kórházak most is emberhiánnyal küzdenek. A szakemberhiány azonban az egész ágazatra jellemző. (lpj, hn)

Lapunk kiadója is a Penta befektetési csoport tulajdonába tartozik.