25 év helyett két és fél: enyhébb ítéletet kapott az ipolysági méregkeverő

Mivel az elítélt több mint két évet töltött börtönben, már csak a fennmaradó három hónapot kell letöltenie. Peter Paluda, a szenátus elnöke a keddi nyilvános tárgyaláson bejelentette, a bíróság nem dönt Gyönyör Teréz büntetésének letöltéséről, mert úgy véli, az elítélt kérvényezni fogja feltételes szabadlábra helyezését.

Gyönyör bűnös folytatólagosan elkövetett csalás bűntettében, az általa okozott kárt mintegy 150 ezer euróra becsülik. Bűnösnek találták folytatólagosan elkövetett testi sértés kísérletének bűncselekményében is. Köteles megtéríteni az okozott kárt több sértettnek.

Gyönyör Terézt eredetileg 25 év börtönbüntetésre ítélte a bíróság, mivel a testi sértés kísérletét előre megfontolt szándékkal elkövetett emberölési kísérletnek minősítették. A fellebbviteli bíróság 2025 januárjában hatályon kívül helyezte a 2022. novemberében született ítéletet, és újratárgyalására a Legfelsőbb Bírósághoz utalta az ügyet.