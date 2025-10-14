Breaking! Szádalmási vonatbaleset: tart a kárelhárítás, egy mozdonyvezető őrizetben Double right arrow icon
Közélet

25 év helyett két és fél: enyhébb ítéletet kapott az ipolysági méregkeverő

Gyönyör Teréz
TASR-felvétel
tasr
TASR

Három személy ellen többszörösen elkövetett testi sértés kísérletéért és csalásért két és fél év börtönbüntetésre ítélte a Legfelsőbb Bíróság a lévai járásbeli, ipolysági Gyönyör Teréz nyugdíjast. A bíróság kedden módosította az ügy jogi minősítését, ezáltal jelentősen csökkentette az eredetileg kiszabott 25 éves börtönbüntetést. Az ítélet jogerős.

Mivel az elítélt több mint két évet töltött börtönben, már csak a fennmaradó három hónapot kell letöltenie. Peter Paluda, a szenátus elnöke a keddi nyilvános tárgyaláson bejelentette, a bíróság nem dönt Gyönyör Teréz büntetésének letöltéséről, mert úgy véli, az elítélt kérvényezni fogja feltételes szabadlábra helyezését.

Gyönyör bűnös folytatólagosan elkövetett csalás bűntettében, az általa okozott kárt mintegy 150 ezer euróra becsülik. Bűnösnek találták folytatólagosan elkövetett testi sértés kísérletének bűncselekményében is. Köteles megtéríteni az okozott kárt több sértettnek.

Gyönyör Terézt eredetileg 25 év börtönbüntetésre ítélte a bíróság, mivel a testi sértés kísérletét előre megfontolt szándékkal elkövetett emberölési kísérletnek minősítették. A fellebbviteli bíróság 2025 januárjában hatályon kívül helyezte a 2022. novemberében született ítéletet, és újratárgyalására a Legfelsőbb Bírósághoz utalta az ügyet.

