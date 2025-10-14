Három személy ellen többszörösen elkövetett testi sértés kísérletéért és csalásért két és fél év börtönbüntetésre ítélte a Legfelsőbb Bíróság a lévai járásbeli, ipolysági Gyönyör Teréz nyugdíjast. A bíróság kedden módosította az ügy jogi minősítését, ezáltal jelentősen csökkentette az eredetileg kiszabott 25 éves börtönbüntetést. Az ítélet jogerős.
25 év helyett két és fél: enyhébb ítéletet kapott az ipolysági méregkeverő
Mivel az elítélt több mint két évet töltött börtönben, már csak a fennmaradó három hónapot kell letöltenie. Peter Paluda, a szenátus elnöke a keddi nyilvános tárgyaláson bejelentette, a bíróság nem dönt Gyönyör Teréz büntetésének letöltéséről, mert úgy véli, az elítélt kérvényezni fogja feltételes szabadlábra helyezését.
Gyönyör bűnös folytatólagosan elkövetett csalás bűntettében, az általa okozott kárt mintegy 150 ezer euróra becsülik. Bűnösnek találták folytatólagosan elkövetett testi sértés kísérletének bűncselekményében is. Köteles megtéríteni az okozott kárt több sértettnek.
Gyönyör Terézt eredetileg 25 év börtönbüntetésre ítélte a bíróság, mivel a testi sértés kísérletét előre megfontolt szándékkal elkövetett emberölési kísérletnek minősítették. A fellebbviteli bíróság 2025 januárjában hatályon kívül helyezte a 2022. novemberében született ítéletet, és újratárgyalására a Legfelsőbb Bírósághoz utalta az ügyet.
Támogassa az ujszo.com-ot
A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.