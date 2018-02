Kérdőjelek a Felvidéki Gazdaságélénkítő Program lebonyolítása körül

Pozsony | Részletes elemzésben vette sorra a Felvidéki Gazdaságélénkítő Program lebonyolításának hibáit a Dél-szlovákiai Közgazdászok Közössége (DESZKÖK). A pályázat lebonyolításával megbízott Széchenyi Programiroda szerint minden rendben folyt.

A Felvidéki Gazdaságélénkítő Programot tavaly hirdette meg a lebonyolító, a Széchenyi Programiroda. A mintegy 16 millió euró összértékű támogatási keretre mezőgazdasági vállalkozók, illetve más kis- és középvállalkozások pályázhattak. A program lebonyolítását eredetileg az MKP által létrehozott Baross Alapítvány végezte volna, de végül a már említett, magyarországi uniós és hazai finanszírozású projektek lebonyolítását végző Széchenyi Programiroda (SZPI) végezte.

Offline üzem

Az elemzés szerint a pályázat lebonyolításának számítástechnikai háttere nem biztonságos, abba utólag vagy a pályázatok fogadására szolgáló online platform leállása során is lehetett feltölteni pályázatokat. „A pályázatok egy része nem került beadásra a program felhívásaival összhangban, hanem több csomagban, adagokban lett bejátszva az ideiglenesen offline üzemmódba helyezett platform adatbázisába” – fogalmazta meg feltételezését Vitárius Lajos, a DESZKÖK ügyvezetője.

A kiválasztottak

Nem tartja kizártnak azt sem, hogy a bejátszást nem is a pályázatokat lebonyolító Széchenyi Programiroda magyarországi irodáiban, hanem szlovákiai helyszíneken játszottak be. Vitárius úgy véli, hogy voltak olyan kiválasztott pályázók, akiknek nem is kellett meglátogatni az SZPI magyarországi irodáit. A feltételezéseit azzal támasztja alá, hogy egy-egy leállást követően jelentősen – több százzal, vagy akár ezerrel is – megnőtt a leadott pályázatok száma, amit szerinte az általa bejátszott új pályázatok sorszáma igazolt. „Október 31-én a program addig érvényes zárási időpontja utolsó napján késő délelőtt kinyomtattam az utolsó munkám beadási dokumentációját. A sorszám 3620–3640 közt tartott” – írja elemzésében Vitárius. A leadást azonban meghosszabbították november 3-ig – ekkor már elektronikusan nem lehetett új pályázatot leadni – ennek ellenére a pályázatok sorszáma tovább emelkedett. „Az utolsó 3 nap alatt, ebből egy nap állami ünnep volt – november 1. – a sorszám elérte a több mint 4900-as záró értéket” – írja a DESZKÖK ügyvezetője.

Baross-program teljes pénzügyi keret – 16 millió euró mezőgazdasági tevékenységre – 8 millió euró kisvállalkozások eszközbeszerzésére – 8 millió euró formája: maximum 70%-os vissza nem térítendő támogatás. a kiértékelés 90 nap, vagyis a napokban várható eredmény

Váratlan hiba

Az SZPI tagadja a vádakat. „A pályáztatás során egy alkalommal, 2017. október 10-én, reggel rövid ideig fennállt egy olyan technikai szünet, amely következtében a rendszer nem engedte a belépést, és hibaüzenetként megjelent a »Váratlan hiba történt!« felirat. Ez idő alatt sem adatvesztés, sem adatfeltöltés nem történt. Ezen említett eseten kívül egy áramszünet miatt került sor a rendszer leállására” – válaszolta lapunk kérdéseire Konopás Noémi, az SZPI sajtóreferense. Szerinte nem helytálló az állítás, hogy bármikor hirtelen ugrott volna meg a pályázatok száma, úgy véli, hogy a DESZKÖK a pályázati azonosító számot helytelenül sorszámként értelmezte.”

1683 pályázat

Tájékoztatása szerint a pályázatok száma jóval elmarad a Vitárius által említett számtól. „Az elektronikus úton benyújtott pályázatok száma mindösszesen 1832 darab, területi irodáinkban személyesen is leadott pályázatok száma: mindösszesen 1683 darab. Az elektronikus beadások időpontjait a rendszer rögzítette” – állítja Konopás.

Hallgatás

Kérdéseinkkel megkerestük a pályázatot sajátjaként bemutató Magyar Közösség Pártját és a lebonyolításra létrehozott Baross Alapítványt is. „Az MKP csak elvileg támogatta ezt a kezdeményezést, és csak annak kommunikációjában vett részt” – válaszolta lapunknak Fiala Ilona, az MKP szóvivője, és a Baross Alapítványhoz irányított. Azonban az alapítvány sem tudott válaszolni kérdéseinkre. „Az alapítvány csak a program kommunikációjában vett részt, a lebonyolítást a Széchenyi Programiroda végezte” – tájékoztatta lapunkat Iván Tamás, az alapítvány ügyvezetője.