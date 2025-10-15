Az ombudsman szerint az orvosok árlistáját rendesen kellene ellenőrizni
Kenőpénz az orvosoknál? Betelt a pohár az ombudsmannál
Róbert Dobrovodský ombudsmanhoz sok panasz érkezett, ezért vizsgálatot indít az egészségügyben zajló megvesztegetések ügyében.
Lapunknak eljutatott közleményében az ombudsman úgy fogalmazott, az irodájába érkező panaszokból világosan látszik, hogy bizonyos egészségügyi beavatkozások – amelyek költségeit a kötelező egészségbiztosításnak elvileg fedeznie kellene – nem elérhetők a páciensek számára, illetve az is kiderült, hogy bizonyos szolgáltatók „kreatív módon” állítják össze az árlistájukat.
„A panaszok számának növekedése arra késztetett, hogy országos felmérést indítsak, amelynek célja az egészségügyi díjrendszer átláthatóságának, jogszerűségének és igazságosságának értékelése”
– közölte az ombudsman.
Adatokat gyűjt az önkormányzatoktól
Mint írta, az állam az egészségügyi ellátást nem közvetlenül, hanem az egészségügyi szolgáltatókon keresztül biztosítja, ezért feladatai közé tartozik az intézmények működéséhez szükséges feltételek megteremtése, valamint az is, hogy felügyelje az általuk nyújtott szolgáltatás minőségét. A felügyelet több más állami szerv mellett a megyei önkormányzatok hatáskörébe is tartozik.
„A felmérés során adatokat fogok gyűjteni a megyei önkormányzatoktól arról, hogyan végzik az ellenőrzést az árlisták terén, alkalmazzák-e az ún. rejtett ellenőrzést (más néven álpácienst), illetve előfordultak-e olyan esetek, amikor az egészségügyi szolgáltató jogtalanul számolt fel díjat olyan beavatkozásért, amelyet az egészségbiztosítás teljes mértékben fedez”
– tette hozzá Dobrovodský.
A felmérés eredményeit a tervek szerint 2026 márciusában hozza nyilvánosságra.
- növelje a páciensek jogbiztonságát és védelmét;
- az átláthatóság és igazságosság érvényesíthető legyen a díjrendszerben;
- erősödjön a koordináció a felügyeleti mechanizmusok és az intézmények között;
- nyilvános vitára és reakcióra ösztönözze a politikusokat.
Az ombudsman már korábban is szólt
Nem ez az első alkalom, hogy az ombudsman a kenőpénzek problémájával foglalkozik. Már tavaly is felhívta az akkori egészségügyi miniszter, Zuzana Dolinková (Hlas) figyelmét, hogy az árlisták ellenőrzésében egyik állami szerv sem érzi magát illetékesnek, majd idén Kamil Šaškóval, Dolinková utódjával is tárgyalóasztalhoz ült.
Šaško arról biztosította az ombudsmant, hogy a díjazás felülvizsgálata a minisztérium egyik fontos feladata lesz 2025-ben. Dobrovodský azonban úgy érzi, hogy továbbra sem történt lényegi előrelépés a kérdésben, ezért úgy döntött, saját kezébe veszi az ügyet.
Támogassa az ujszo.com-ot
A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.