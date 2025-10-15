Kenőpénz az orvosoknál? Betelt a pohár az ombudsmannál

Adatokat gyűjt az önkormányzatoktól

Mint írta, az állam az egészségügyi ellátást nem közvetlenül, hanem az egészségügyi szolgáltatókon keresztül biztosítja, ezért feladatai közé tartozik az intézmények működéséhez szükséges feltételek megteremtése, valamint az is, hogy felügyelje az általuk nyújtott szolgáltatás minőségét. A felügyelet több más állami szerv mellett a megyei önkormányzatok hatáskörébe is tartozik.

„A felmérés során adatokat fogok gyűjteni a megyei önkormányzatoktól arról, hogyan végzik az ellenőrzést az árlisták terén, alkalmazzák-e az ún. rejtett ellenőrzést (más néven álpácienst), illetve előfordultak-e olyan esetek, amikor az egészségügyi szolgáltató jogtalanul számolt fel díjat olyan beavatkozásért, amelyet az egészségbiztosítás teljes mértékben fedez”

– tette hozzá Dobrovodský.

A felmérés eredményeit a tervek szerint 2026 márciusában hozza nyilvánosságra.