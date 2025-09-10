Keddre tüntetést hív össze a PS a konszolidációs csomag miatt

Michal Šimečka, a PS elnöke kijelentette, hónapok óta figyelmeztetnek, hogy a kormány kezdjen el saját magán spórolni, ehelyett megint több száz eurót vesz ki a munkavállalók, az egyéni vállalkozók és a többi kereső ember zsebéből.

„Ez már elviselhetetlen, és attól tartott, nemcsak az ország gazdasága, hanem nagyon sok család is beleroppan. Ezért világos üzenetet kell küldeni a kormánynak, ez így nem mehet tovább, és nem juttathatja koldusbotra az embereket”

– jelentette ki Šimečka.

Közölte, hogy a tüntetésre meghívják a politikai szövetségeseiket, valamint a civil szféra és a munkavállalók képviselőit. A legközelebbi partnernek az SaS-t, a KDH-t és a Demokrati pártot tekinti. „Bevált ez a felállás és a jövőt tekintve is hasznos, lehetséges koalíciós partnernek tekintjük őket” – mondta a PS elnöke.

A 2,7 milliárdos 2026-os konszolidációs csomag összesen 22 intézkedésből áll, a terv szerint ebből 1,3 milliárd eurót az állam takarít meg. Ezt keddi sajtótájékoztatóján jelentette be Ladislav Kamenický (Smer) pénzügyminiszter. Szerinte az államháztartás rossz helyzetét a 2020 és 2023 között kormányzó jelenlegi ellenzéki pártok idézték elő.