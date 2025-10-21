A felvételen az ifjabb Michal Kováč, ahogy 1996-ban éppen hazatér, miután a Szlovák Információs Szolgálat (SIS) ügynökei elrabolták és Ausztriába hurcolták. (TASR-felvétel)
Kedden ülésezett először a Michal Kováč elrablásának ügyében megalakult szenátus
Kedden tartotta első ülését ifjabb Michal Kováč elrablásának ügyében a Pozsony I. Városi Bíróság újonnan megalakult szenátusa. Megkezdődött az iratok tanulmányozása – tájékoztatta a TASR hírügynökséget Pavol Adamčiak, a pozsonyi bíróságok szóvivője. Az információt a 360tka portál közölte.
„A Pozsony I. Városi Bíróság elnökének 2025. október 6-i bejelentése alapján, a titkos információkról szóló törvény értelmében 2025. október 8-án kiválasztották a büntetőügy bíráit” – közölte Karol Posluch, a szenátus elnöke, és hozzátette, a testület az ügy aktáinak tüzetes áttanulmányozása után dönt a további lépésekről.
Ifj. Michal Kováč, az akkori köztársasági elnök fiának 1995-ös elrablása és Ausztriába hurcolása ügyében vádat emeltek többek között Ivan L., a Szlovák Információs Szolgálat korábbi igazgatója ellen is. A bíróság csak 2017-ben kezdte el tárgyalni az ügyet, miután visszavonták a Vladimír Mečiar által az ügyben hirdetett amnesztiát.
