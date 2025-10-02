KDH: Adja vissza a kormányfő az egyéni vállalkozók befizetett tranzakciós adóját

„A kormánypártok támogatták az egyéni vállalkozók tranzakciós adójának eltörlését, ezzel maguk is beismerték, amit a KDH elejétől fogva állít, hogy ez egy teljesen értelmetlen adó. Ezért felszólítom Robert Ficot, hogy tegye meg a következő lépést is, és adja vissza az egyéni vállalkozóknak azt, amit elvett tőlük az állam, fizessék vissza azt, amit tranzakciós adó címén kénytelenek voltak befizetni” – mondta Majerský.

A KDH elnöke hozzátette, ez az adó nehezíti a cégek és más vállalkozók életét is, hiszen ha az egyéni vállalkozók számára rossz, akkor mindenkinek rossz. „Az államnak támogatni, nem pedig büntetnie kell a vállalkozókat, hiszen családokat tartanak fenn és munkát adnak az embereknek” – mondta. A KDH ezért a tranzakciós adó teljes eltörlését fogja javasolni.