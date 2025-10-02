Közélet

KDH: Adja vissza a kormányfő az egyéni vállalkozók befizetett tranzakciós adóját

Milan Majerský
TASR-felvétel
tasr
TASR

Az egyéni vállalkozók tranzakciós adójának eltörlésével a kormány beismerte, hogy hibát követett el, ezért vissza kell fizetni a már befizetett adókat – jelentette ki csütörtökön Milan Majerský, a KDH elnöke. Felszólította Robert Fico (Smer) kormányfőt, hogy hozza meg ezt a döntést.

„A kormánypártok támogatták az egyéni vállalkozók tranzakciós adójának eltörlését, ezzel maguk is beismerték, amit a KDH elejétől fogva állít, hogy ez egy teljesen értelmetlen adó. Ezért felszólítom Robert Ficot, hogy tegye meg a következő lépést is, és adja vissza az egyéni vállalkozóknak azt, amit elvett tőlük az állam, fizessék vissza azt, amit tranzakciós adó címén kénytelenek voltak befizetni” – mondta Majerský.

A KDH elnöke hozzátette, ez az adó nehezíti a cégek és más vállalkozók életét is, hiszen ha az egyéni vállalkozók számára rossz, akkor mindenkinek rossz. „Az államnak támogatni, nem pedig büntetnie kell a vállalkozókat, hiszen családokat tartanak fenn és munkát adnak az embereknek” – mondta. A KDH ezért a tranzakciós adó teljes eltörlését fogja javasolni.

Milan Majerský
KDH
tranzakciós adó
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Hírlevél feliratkozás

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Ezt olvasta már?