Kassán találkoznak pénteken a szlovák és az ukrán kormány tagjai

Pénteken 10.30-tól megbeszélést tartanak a kassai (Košice) történelmi városháza épületében a szlovák és az ukrán kormány tagjai – tájékoztatta a TASR hírügynökséget a kormányhivatal sajtóosztálya.
„A szlovák és az ukrán kormány közötti megbeszélések eredményesek” – jelentette ki Robert Fico (Smer) miniszterelnök, és kiemelte a konstruktív párbeszédet Denisz Smihal korábbi ukrán miniszterelnökkel, valamint kiemelte, hogy a Volodimir Zelenszkij ukrán államfővel tartott szeptemberi találkozó során párbeszédet tudott kialakítani Julija Szviridenkó ukrán miniszterelnökkel.
Számos kétoldalú tárgyalást terveznek Kassán, például külügyminiszteri találkozót, egy határokon átnyúló együttműködésről és a közlekedési kapcsolatokról szóló miniszteri találkozót, valamint az energetikai együttműködésről szóló megbeszélést. A védelmi iparról, Ukrajna újjáépítéséről, az uniós integrációról, valamint a mezőgazdaságról és az oktatásról is szó lesz a megbeszéléseken. Tervezik a két ország miniszterelnökének kétoldalú találkozóját is.
2024 áprilisában Nagymihályban találkoztak a szlovák és az ukrán kormány tagjai, és Ukrajnában, Ungvár közelében is tárgyaltak.
