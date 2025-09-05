Közélet

Kassán szállt le Zelenszkij – ma találkozik Ficóval

Volodimir Zelenszkij
TASR/AP-felvétel
vataščin
Vataščin Péter
Kassa/Ungvár

Volodmir Zelenszkij gépe tegnap este leszállt a kassai repülőtéren. Az ukrán elnök ma Ficóval találkozik Ungváron.

A Zelenszkijt szállító repülőgép több halasztást követően végül tegnap este 10 óra előtt sikeresen leszállt Kassán. Az ukrán elnök minimális várakozást követően innen kelet felé vette az irányt.

Zelenszkij Párizsból érkezett Kassára, ahol Emmanuel Macron francia elnökkel és más európai vezetőkkel találkozott.

Kassára érkezik Robert Fico is, mégpedig egyenesen Kínából, ahol többek között Vlagyimir Putyin orosz és Hszi Csin-ping kínai elnökökkel tárgyalt.

Zelenszkij és Fico ma ülnek tárgyalóasztalhoz a kárpátaljai Ungváron. A szlovák kormányfő az ukrán vezetővel a Barátság kőaljvezetékre mért ukrán csapásokról is szeretne beszélni. 

Fico Julija Szviridenko ukrán miniszterelnökkel is tárgyal majd. 

(Markíza)

