Karas kritizálja a kormányt, mert nem elég erélyes a bolti tolvajokkal szemben

Viliam Karas, a KDH alelnöke felrója a kormánynak, hogy egy évvel a Btk módosítása után sem képes hatékonyan fellépni a bolti lopások ellen. Abszurdnak tartja a kijelentéseket, miszerint ezt a jelenséget a „társadalomban felgyülemlő agresszió” okozza. Karas szerint a lopások mögött az rejlik, hogy a tettesek biztosak benne, nem fogják érte megbüntetni őket. 

„Az az igazság, hogy egy tolvaj ma kisétálhat az üzletből 700 eurónál kevesebb értékű áruval és nem kap érte büntetést – még ha ismételten is teszi. Ez a kormány felelőtlen politikájának eredménye” – mondta Karas.

Rámutatott továbbá, hogy már az előző választási ciklusban is megvolt a megoldás. „Az ún. Karas-módosítás, amely megváltoztatta volna a szabálysértési törvényt. A szakértők és mi, a KDH is felhívtuk rá a figyelmet, hogy a szabálysértési törvény módosítása és a rendőrségi állomány növelése nélkül rengeteg esetben nem lesz lehetséges igazságot szolgáltatni” – tette hozzá.

Šutaj Eštok és Susko csütörtökön (szeptember 11.) kijelentették, hogy a növekvő bolti bűnözés és a bűnözők agresszív viselkedése nem a büntető törvénykönyv módosításának eredménye, hanem a társadalomban felgyülemlő agresszió jele. A belügyminiszter szerint ezeknél a lopásoknál nem lényeges az áru értéke, mivel a kivizsgált lopások a módosítás előtt sem számítottak volna bűncselekménynek. Szerinte az igazi probléma a társadalomban felgyülemlő agresszió és a visszaeső bűnözés. Módosítanák továbbá a szabálysértési törvényt, melyben ezáltal szerepelne az „apró községi szolgáltatások” intézménye.

