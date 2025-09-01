Kiesést jelentett hétfőn délelőtt a Szlovák Vasúttársaság (ZSSK).
Káosz a vasútnál: interneten és applikáción keresztül sem lehet vonatjegyet vásárolni
Leállást regisztrált online értékesítési rendszereinél a Szlovák Vasúttársaság, a webáruház és az Ideme vlakom applikáció sem működik.
„Jegyeket jelenleg a pénztárban vagy a vonatkísérő személyzettől vásárolhat díjmentesen. Köszönjük a megértésüket” – tájékoztatott weboldalán a ZSSK.
