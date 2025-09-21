Kamenický állítja, hogy sokat spórol magán a kormány

Šimečka a vita során élesen elítélte az édesanyjának civil szervezete kapcsán felmerült vádakat, különösen azt, hogy Robert Fico (Smer) miniszterelnök külön sajtótájékoztatót hívott össze a kérdés kapcsán. A politikus úgy véli, hogy a hozzátartozója már megválaszolta a párhuzamos számlázásokkal kapcsolatos kérdéseket és hazugságnak minősítette, miszerint az állam kárára próbáltak volna meggazdagodni.

Šimečka megismételte, a meggazdagodással kapcsolatban inkább Robert Fico miniszterelnöknek kellene válaszokat adni a horvátországi villája, vagy karórája kapcsán. Kamenický ugyanakkor „óriási botránynak” tartja a szombaton ismertetett vádakat és úgy véli, Šimečkának le kéne mondania.

A pénzügyminiszter szerint a jelenlegi kormány nem felelő a megszorításokért – úgy látja, hogy 2019-ben mindössze 1,2 százalékos hiánnyal adták át az ország irányítását Igor Matovič kezébe, majd ezt követően a Heger- és Ódor-kormányok alatt ugrott meg a büdzsé deficitje – például a tesztelések, a lejárt vakcinák rendelése, vagy az ukrajnai ajándékozások kapcsán.

Šimečka szerint ellenben az ellenzék már két éve kéri a kormánytól, hogy magán spóroljon, de eddig ez nem történt meg – a miniszteri repülőutak, fizetésemelések is maradtak, amennyiben pedig nem működik a spórolás kicsiben, nagyban is képtelennek bizonyul rá az állam. A PS elnöke csökkentené a minisztériumok számát, megszabadulna a 35 államtitkár egy részétől és új eszközöket sem vásárolna „százmilliókért.” Šimečka szerint egy nehéz gazdasági helyzetben a 13. havi nyugdíj és az energiaárak dotációjának bevezetését is meg kell fontolni, mert mindezekért cserébe a kormány elszegényítette a lakosságot az adókon.

Kamenický a minisztériumokon belüli megszorítások margójára kijelentette, hogy a Smer tárcáinak kell a legtöbbet spórolnia – a pénzügyminisztérium tavaly 55, idén újabb 30 millió eurót takaríthat meg. A Hlas tárcái ugyanakkor bővebb forrásokból gazdálkodhatnak, a tanárok és egészségügyi dolgozók fizetésemelése miatt. A tárcavezető szerint egyelőre nem eldöntött kérdés, hogy megszűnik-e a január 6-án esedékes Három királyok ünnepe, az intézkedés kapcsán a Szlovák Püspöki Konferenciával zajlanak tárgyalások. Kamenický úgy véli, hogy a miniszteri és képviselői fizetések befagyasztásáról is konszenzus született.





A ta3 politikai vitaműsorában Ladislav Kamenický (Smer) pénzügyminiszter és Michal Šimečka, a Progresszív Szlovákia vezetője ültek egy asztalhoz. Az előbbi szerint a Fico-kormány nem felelős a konszolidációért.

