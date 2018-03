"Kaliňákkal és Gašparral ezt nem lehet megoldani" – mit gondolnak a magyar értelmiségiek?

Ön szerint milyen politikai következménye lesz az oknyomozó újságíró meggyilkolása után kialakult helyzetnek?

Petőcz Kálmán

emberi jogi szakértő

Annak kellene megtörténnie, amit már két éve is vártam, hogy a kormány nem alakul meg Robert Kaliňák belügyminiszterrel, és a rendőrfőkapitány lemond. Ilyen botrányoknak minden komolyabb demokráciában komoly következményeik vannak. Nem tudom, hogy Szlovákiában mit lehet elvárni, szerintem a kormánynak le kellene mondania. Erre azonban nem számítok, hacsak újabb, még súlyosabb ügyek nem kerülnek nyilvánosságra. Folytatódni fog a kivárás. A politikai stabilitás is fontos ilyen helyzetekben, ezért egy normális időpontot kellene kitűzni az előrehozott választásokra, vagyis nem azonnal elrendelni, hanem mondjuk egy fél év múlva. Addig a gyilkosság kivizsgálását nemzetközi szakértők segítségével, vagy akár az Európai Unió felügyelete mellett kellene folytatni.

Bara Zoltán

közgazdász

Ez olyan horderejű ügy, amelynek politikai konzekvenciái kell hogy legyenek. Robert Kaliňák belügyminiszternek nem ez az első komoly botránya. A politikai tőkéjét olyannyira erodálta, hogy a miniszterelnöknek mérlegelnie kell. Mivel a Miniszterelnöki Hivatal is érintett, ezért az sem kizárt, hogy a kormány megbukik. Jelen helyzetben a belügyminiszter lemondása elkerülhetetlen, a kormánykoalíció átalakítása és az előrehozott választások sem kizárhatók.

Németh Ilona

képzőművész

Számomra egyértelmű, hogy Robert Kaliňák belügyminiszternek és Tibor Gašpar rendőrfőkapitánynak mennie kell. Ha maguktól nem mondanak le, vissza kell hívni őket. Ez teljesen egyértelmű, más megoldást nem tudok elképzelni. Az ügyet pedig nemzetközi szakértők segítségével ki kell vizsgálni. Hogy hosszú távon mi fog történni a kormánnyal, azt ebben a pillanatban nem tudom megállapítani, de az első lépés biztosan az, hogy ennek a két embernek mennie kell. Az egész közélet megtisztulásának el kell kezdődnie.

Hunčík Péter

pszichiáter, író

Szörnyű, ami történt. Elképesztő, hogy fiatal emberek temetésére kell menni. Ez megmagyarázhatatlan

és elfogadhatatlan. Az, hogy Szlovákia jogállam-e, a közeljövőben fog eldőlni – attól függ, hogyan kezelik a kialakult helyzetet. Ahogy nekiláttak – kitettek az asztalra egymillió eurót – felháborító és primitív. A továbbiakban az a kérdés, hogy az állam mindent megtesz-e azért, hogy az állampolgárok elhiggyék, valóban meg akarják találni a bűnösöket. Úgy, hogy a belügyminiszter és a rendőrfőkapitány érintett, az ő részvételükkel ezt nem lehet megoldani. Nekünk, szlovákiai magyaroknak különösen fontos, hogy milyen döntés születik, hiszen a Híd párt révén szlovákiai magyarok is döntenek Szlovákia jövőjéről, arról, hova fog tartozni ez az ország – hatalmas a felelősség. Bugár Béla politikai karrierje is a tét; nem lehet félmegoldásokban gondolkodni, itt csak egy megoldás lehet. Őszintén remélem, hogy ezt megteszik és megnyugodhatunk majd, a lelkiismeretük is tisztább lesz a gyilkosság miatt.

Hizsnyai Tóth Ildikó

műfordító, egyetemi oktató

Ez nagyon súlyos helyzet, a belügyminiszternek mennie kell. Pont a kulturális miniszter mondott le. Robert Fico már a harmadik választási ciklusban vonszolja magával a belügyminisztert, mint egy koloncot. Itt már nagyon régóta ki akar esni a csontváz a szekrényből, már a Gorilla-ügy óta. Nyílik-nyílik az ajtó, neki feszítik ugyan a hátukat, de közben már a csontváz keze lóg ki. Marek Maďarič lemondásával a kormányfő és a belügyminiszter lépéskényszerbe került.