Kaliňák nem tudja, volt-e megegyezés Matovičcsal; a védelem kevesebbet kap, mint a NATO-minimum

Megegyezett-e a Smer Matovičcsal?

Arra a kérdésre azonban nem válaszolt egyértelműen, hogy volt-e megegyezés Igor Matovič és a koalíció között az alkotmány módosításáról.

„Nincs részletes információm arról, hogyan működik Igor Matovič, és nem is érdekel”

– jelentette ki a védelmi miniszter.

Pénteken csak annak köszönhetően volt meg a szükséges 90 szavazat, mert a Szlovákia mozgalom 3 képviselője is igennel szavazott. Köztük volt Marek Krajčí, korábbi egészségügyi miniszter és Rastislav Krátky parlamenti képviselő, akik csütörtökön még arról beszéltek, hogy a párt frakciójával együtt nem szavazzák meg az alkotmány módosítását.

Ferenčákot azért is bírálta Kaliňák, mert a konszolidációs csomagot sem szavazta meg. A védelmi miniszter elismerte, hogy jövőre Szlovákia várhatóan nem teljesíti a NATO által megkövetelt minimumot a védelmi kiadások esetében, vagyis a minisztériuma költségvetése nem fogja elérnia GDP 2 százalékát.

Matúš Šutaj Eštok (Hlas) belügyminiszter is Ján Ferenčákot bírálta a szavazata miatt, szerinte koalíciós képviselőként azokat a törvényeket is meg kellene szavaznia, amelyek annyira nem tetszenek neki. Kijelentette azonban, hogy Ferenčákot továbbra sem akarják kizárni a pártból.