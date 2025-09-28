Kaliňák nem tudja, volt-e megegyezés Matovičcsal; a védelem kevesebbet kap, mint a NATO-minimum

Közélet

Robert Kaliňák (Smer) védelmi miniszter szerint a minisztériumának is spórolnia kell, ezért várhatóan jövőre nem kapja meg a GDP 2 százalékát, ami pedig a NATO-tagság egyik régi, minimális feltétele. A tárcavezető az alkotmánymódosítás kapcsán nem válaszolt egyértelműen arra, hogy volt-e megegyezés Igor Matovičcsal. 

Az alkotmány pénteki módosítása és a csütörtökön elfogadott konszolidációs csomagról is beszélt Robert Kaliňák védelmi miniszter a Joj televízió vasárnapi vitaműsorában. Szerinte a smeres képviselők szabadon dönthettek, hogy megszavazzák-e az alkotmány módosítását.  

„A Smer frakciója ezért nem esett szét, ha nem számoljuk a Hlasba átlépő képviselőket, mert mindig értettük, hogy néhányuknak lehet más véleményük”

 – jelentette ki Kaliňák. Azt azonban nem árulta el, hogy akkor miért beszélt Robert Fico csütörtökön arról, hogy ez az utolsó alkalom, amikor biztosítani tudja a 42 smeres voksot az alkotmány módosításához. Bírálta viszont Ján Ferenčákot (Hlas), aki nem szavazta meg a módosítást, azt állítva, hogy „Ferenčák eltért a saját értékeitől”. 

Megegyezett-e a Smer Matovičcsal? 

Arra a kérdésre azonban nem válaszolt egyértelműen, hogy volt-e megegyezés Igor Matovič és a koalíció között az alkotmány módosításáról. 

„Nincs részletes információm arról, hogyan működik Igor Matovič, és nem is érdekel” 

– jelentette ki a védelmi miniszter.  

Pénteken csak annak köszönhetően volt meg a szükséges 90 szavazat, mert a Szlovákia mozgalom 3 képviselője is igennel szavazott. Köztük volt Marek Krajčí, korábbi egészségügyi miniszter és Rastislav Krátky parlamenti képviselő, akik csütörtökön még arról beszéltek, hogy a párt frakciójával együtt nem szavazzák meg az alkotmány módosítását. 

Ferenčákot azért is bírálta Kaliňák, mert a konszolidációs csomagot sem szavazta meg. A védelmi miniszter elismerte, hogy jövőre Szlovákia várhatóan nem teljesíti a NATO által megkövetelt minimumot a védelmi kiadások esetében, vagyis a minisztériuma költségvetése nem fogja elérnia  GDP 2 százalékát. 

Matúš Šutaj Eštok (Hlas) belügyminiszter is Ján Ferenčákot bírálta a szavazata miatt, szerinte koalíciós képviselőként azokat a törvényeket is meg kellene szavaznia, amelyek annyira nem tetszenek neki. Kijelentette azonban, hogy Ferenčákot továbbra sem akarják kizárni a pártból. 

Robert Kaliňák
védelmi kiadások
alkotmánymódosítás
