Közélet

Kaliňák megerősítette, hogy Oskar Rózsa a tanácsadója

Oskar Rózsa
TASR-felvétel
tasr
TASR

A pénteki kormányülés után Robert Kaliňák (Smer) védelmi miniszter megerősítette, hogy Oskar Rózsa zenész a tanácsadója. Közölte, hogy standard tanácsadói fizetést kap, és a fegyveres erők katonazenéjével foglalkozik.

„Azt szeretném, ha együttműködnénk az újjáépítés és a korszerűsítés területén, de a fegyverrendszerek ügyében is, ez is fontos téma” – fogalmazott a miniszter.

Rózsa nyilvános szereplésével kapcsolatban Kaliňák azt mondta, ideje lenne elmagyarázni neki, hogy ő már a védelmi minisztériumot képviseli. „Biztosan beszélni fogok vele erről” – közölte.

