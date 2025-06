Kaliňák már szórja a pénzt, a leggazdagabb cseh a szlovák hadseregen is jól keres

Az előző kormányok beszerzéseit még ma is fizetjük

Vannak olyan beszerzések is, amelyeket még az előző kormányok rendeltek meg, de még mindig fizetjük a részleteket. Ilyen például a Finnországból rendelt 76 Patria páncélozott jármű, amelynek az összköltsége 403 millió euró, vagy a Svédországól rendelt további 152 CV 90-s páncélozott jármű 1,68 milliárd euróért, és természetesen ilyen tétel az F16-osok beszerzése, amelyek összköltsége az évek során több mint 5 milliárd euró lesz.

A Matovič- és Heger-kormányok költötték a legtöbbet a hadsereg modernizációjára, 2,46 milliárd eurós megrendelésekkel - ezek voltak a páncélozott csapatszállítók.

De nem sokkal marad le a Pellegrini-kormány sem, az F16-osok megrendelése 2018-ban 1,88 milliárd eurós beszerzés volt. Robert Fico jelenlegi kormánya is jó úton halad, nem egész 2 év alatt már 1,824 milliárd eurós beszerzést sikerült megkötnie.

A szlovák védelmi beszerzéseken jól keres a leggazdagabb cseh is

Az ICJK az Állítsuk meg a Korrupciót Alapítvánnyal (NZK) együtt 187 szerződést elemzett, amelyeket a védelmi minisztérium 2023 óta kötött. Az egyik legnagyobb tétel az izraeli Barak légvédelmi rendszer megrendelése volt, amely több mint 559 millió euróba került. Érdekesség, hogy a rendszerhez szükséges lőszert a cseh fegyvergyáros, Michal Strnad cége gyártja majd.

Az ICJK szerint a cseh milliárdos cégei keresik majd a legtöbbet a védelmi minisztérium legújabb beszerzésein. A jelenlegi Fico-kormány idején kötött 5 legnagyobb megrendelésből hármat ez a cégcsoport kapott.

Az egyik ilyen a teherautó-beszerzés volt, amelyet ugyancsak Strnad egyik cége, a Tatra kapott meg. Összesen 1307 N3G teherautót szállítanak több mint 700 millió euróért. Strnad egyébként a Bloomberg szerint a leggazdagabb cseh, az idei randsor szerint 17,1 milliárd dollár értékű vagyona van.

Az ICJK elemzése szerint a Tatra autógyár részvényesei között szerepel a cseh Quantum Private Equity befektetési alap is, amelyet Viktor Jelinek vállalkozó nevéhez kapcsolnak. Jelinek kapcsolatban áll Norbert Bödör vállalkozóval, akit nemrég Robert Fico is fogadott a kormányhivatalban , illetve Robert Kaliňák védelmi miniszterrel is.

A vizsgált időszak harmadik legnagyobb beruházása volt 13 Black Hawk helikopter beszerzése, amelyeket szintén a Strnad család egyik cége, a ACE Aeronautics szállít. A megrendelés ára csaknem 250 millió euró. A 13 újabb gép leszállítása után Szlovákia 24 ilyen típusú helikopterrel rendelkezik majd.

Kaliňák nagyban tervez

Az eddigi megrendelések még egyáltalán nem jelentik a fejlesztések végét.

Robert Kalinák arról beszélt, hogy egy teljes tankhadosztályt szeretne kiépíteni, amihez 104 modern tankot kellene vásárolni.

Ez még nagyobb megrendelés lenne, mint az F16-osok beszerzése, amit még a Peter Pellegrini vezette kormány kötött meg 2018-ban.