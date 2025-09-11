Közélet

Kaliňák lengyel kollégájával tárgyalt a lengyelországi incidensről

kalinak k
TASR-felvétel
tasr
TASR

Robert Kaliňák (Smer) védelmi miniszter lengyel kollégájával, Wladyslaw Kosiniak-Kamysszal tárgyalt a lengyel légtér megsértésének részleteiről – erősítette meg a miniszter újságíróknak a parlamentben. Leszögezte, hogy Szlovákia támogatja Lengyelországot, de a légtér védelmében nem tud segíteni, mert ehhez nincsenek eszközei.

„Mi készek vagyunk mindennel támogatni lengyel partnereinket, ami rendelkezésünkre áll, de a legfontosabb kérdésben, a légtér védelmében sajnos nem tudunk segíteni, mert az előző kormány a teljes légvédelmünket elajándékozta” – mondta, és ismételten bírálta emiatt a jelenlegi ellenzéki pártokat.

Szerdára virradó éjszaka orosz drónok sértették meg a lengyel légteret. Az egyik drón lezuhanó darabjai egy lakóház tetőzetét rongálták meg Wyryki településen, a Lublini vajdaságban. Egy másik drón Czosnówka faluban zuhant le.

Robert Kaliňák
Lengyelország
orosz-ukrán konfliktus
