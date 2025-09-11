Kaliňák lengyel kollégájával tárgyalt a lengyelországi incidensről

„Mi készek vagyunk mindennel támogatni lengyel partnereinket, ami rendelkezésünkre áll, de a legfontosabb kérdésben, a légtér védelmében sajnos nem tudunk segíteni, mert az előző kormány a teljes légvédelmünket elajándékozta” – mondta, és ismételten bírálta emiatt a jelenlegi ellenzéki pártokat.

Szerdára virradó éjszaka orosz drónok sértették meg a lengyel légteret. Az egyik drón lezuhanó darabjai egy lakóház tetőzetét rongálták meg Wyryki településen, a Lublini vajdaságban. Egy másik drón Czosnówka faluban zuhant le.